Green Day szydzą z Willa Smitha

Czym Smith podpadł amerykańskiej grupie?

2025.08.31

fot. Alice Baxley / mat. pras.

Will Smith zaliczył kilka dni temu grubą wpadkę. Raper i aktor podziękował fanom za liczną obecność na jego europejskich występach. Problem w tym, że zrobił to krótkim koncertowym klipem, w którym część publiczności wygenerowano przy pomocy sztucznej inteligencji.

Moją ulubioną częścią trasy jest oglądanie was wszystkich z bliska. Dziękuję, że mnie też zobaczyliście – zachwycał się Smith, choć ciężko wyczuć, czy zwracał się do prawdziwych słuchaczy, czy do tych wirtualnych.

Zobacz też: Will Smith chwali się frekwencją na koncertach. Problem w tym, że zarzucono mu wygenerowanie fanów przy pomocy AI

Wpadka Willa rozbawiła nie tylko słuchaczy, ale także grupę Green Day. Na jej instagramowym profilu pojawiło się krótkie wideo z koncertu, na którym możemy zobaczyć fanów szalejących przy „Basket Case”. Nagraniu towarzyszy wymowny podpis: „Nie potrzebujemy AI, by pokazać nasz tłum”.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Green Day (@greenday)

