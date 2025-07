Goo Goo Dolls wracają z nowym singlem

fot. mat. pras.

Goo Goo Dolls, nominowana do Grammy rockowa grupa, przedstawia najnowszy singiel „Nothing Lasts Forever”, z towarzyszącym mu teledyskiem.

Autorem piosenki jest frontman zespołu, John Rzeznik, a producentami Gregg Wattenberg (John Legend, Santana, Noah Kahan) i Grant Michaels (Weezer, Billy Idol, Jewel). „Nothing Lasts Forever” to nostalgiczny, nasycony groove’em numer, w którym ciepłe syntezatorowe brzmienia mieszają się z pełnymi emocji wokalem.

Za reżyserię nakręconego w Los Angeles teledysku odpowiada Kat White. Wideo przygląda się ulotnej naturze naszego życia poprzez intymny mikrokosmos mijających się nieznajomych, przypominając, że nic nie trwa wiecznie.

– Zawsze miło jest podzielić się nową muzyką, a „Nothing Lasts Forever” wywodzi się z chwili, kiedy postanawiasz zaakceptować zmianę i odpuścić – wyjaśnia Rzeznik. – Piosenka przypomina, że wszystko się przesuwa, wszystko się zmienia i to nieodłączna część życia. Jesteśmy wdzięczni za wydanie tego singla przed naszą letnią trasą koncertową Anthem Tour, aby fani mogli doświadczyć tego z nami na żywo.

Wspomniane koncerty zaplanowane zostały w Ameryce Północnej

Założony przez Johna Rzeznika i Robby’ego Takaca w Buffalo w stanie Nowy Jork w 1986 roku, zespół Goo Goo Dolls po cichu bił rekordy, wnosząc kolejne szlagiery do amerykańskiej popkultury. Zdobyli miliony fanów i od trzech dekad wywierają niezatarty wpływ na muzykę popularną. Nie tylko sprzedali 15 milionów płyt na całym świecie, lecz także otrzymali 4 nominacje do nagrody Grammy i mogą pochwalić się blisko tuzinem platynowych i złotych singli . Ponadto to właśnie do nich należy rekord wszech czasów w kategorii Największej liczby singli w Top 10.

Po tym jak stał się tiktokowym viralem, przebój grupy „Iris” (4 nominacje do Grammy), dziś ma diamentowy status i jest absolutnym hitem streamingu, z 4,6 miliarda odsłuchów. Ponownie zdobyta popularność, przełożyła się na powstanie nowych coverów, w tym w wykonaniu Taylor Swift, Machine Gun Kelly, Phoebe Bridgers czy Maggie Rogers.

Gdyby tego było mało, „A Boy Named Goo” (1995) dotychczas dwukrotnie pokrył się platyną, „Dizzy Up The Girl” (1998) ma status pięciokrotnej platyny a „Gutterflower” (2002) i „Let Love In (2006)” zdobyły złoto. Ponadto, „Something for the Rest of Us” (2010) oraz „Magnetic” (2013) trafiły do Top 10 zestawienia Billboard Top 200.