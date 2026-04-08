Gitara Noela Gallaghera trafi na aukcję. Cena może przekroczyć nawet 60 tysięcy funtów

Kultowy instrument z historii britpopu

2026.04.08

Fani zespołu Oasis mają powód do ekscytacji. Kultowa gitara akustyczna używana przez Noela Gallaghera podczas prac nad albumem (What’s The Story) Morning Glory? trafi na aukcję w domu Sotheby’s.

Kultowy instrument z historii britpopu

Na sprzedaż wystawiono podpisany model Epiphone EJ-200, który był wykorzystywany podczas tworzenia jednego z najważniejszych albumów lat 90. Szacuje się, że gitara może osiągnąć cenę od 45 000 do 60 000 funtów.

Instrumentowi towarzyszy certyfikat autentyczności potwierdzający jego użycie podczas nagrań w 1995 roku. To pierwszy raz, kiedy ten konkretny egzemplarz trafia na aukcję.

Nie tylko gitara – inne pamiątki Oasis

Oprócz gitary, na aukcji znajdą się także:

  • ręcznie napisany tekst do utworu Don’t Look Back In Anger
  • 12-strunowa gitara Rickenbacker używana przez Gallaghera przez wiele lat

Eksperci określają ten zestaw jako prawdziwy „święty Graal” dla fanów britpopu.

Album, który zmienił historię muzyki

Album …Morning Glory? zawiera takie hity jak:

  • Wonderwall
  • Champagne Supernova
  • Some Might Say

Płyta sprzedała się w ponad 22 milionach egzemplarzy na całym świecie i przez 10 tygodni utrzymywała się na szczycie brytyjskich list przebojów.

Dlaczego ta gitara jest tak cenna?

Eksperci z Sotheby’s podkreślają, że instrumenty związane z ważnymi momentami w historii muzyki zyskują na wartości z czasem. Gitara Gallaghera była używana w okresie jego największej kreatywności, kiedy powstawały utwory uznawane dziś za klasyki.

Dodatkowo jej historia – przekazanie roadie i późniejsze odkupienie przez fana – czyni ją jeszcze bardziej unikalną.

