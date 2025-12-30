CGM

Gandi Ganda na zdjęciu ze skrajnie prawicowym politykiem

Hypeman Peji, Gandi Ganda, opublikował w sieci wspólne zdjęcie z kontrowersyjnym politykie

2025.12.30

opublikował:

Gandi Ganda na zdjęciu ze skrajnie prawicowym politykiem

Foto: @gandiganda_pcp

Hypeman Peji, Gandi Ganda, opublikował w sieci wspólne zdjęcie z kontrowersyjnym politykiem Grzegorzem Braunem. Fotografia wzbudziła zainteresowanie mediów ze względu na polityczny kontekst oraz dotychczasowe poglądy artysty.

Polityczne powiązania artysty

Dwa miesiące temu Gandi Ganda oraz Peja zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego przez Karola Nawrockiego. Obaj raperzy od dawna wypowiadają się publicznie na tematy polityczne. W tym kontekście wspólne zdjęcie Gandi Gandy z Grzegorzem Braunem podczas obchodów 107. rocznicy Powstania Wielkopolakiego nie jest zaskoczeniem dla fanów.

Kontrowersje wokół Grzegorza Brauna

Grzegorz Braun jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych polityków w Polsce. Jego poglądy często wzbudzają skrajne emocje, a obecność w jego otoczeniu osób z mediów lub świata muzyki przyciąga uwagę zarówno mediów, jak i opinii publicznej.

Tagi


Popularne newsy

VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”
NEWS

VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy
NEWS

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co naprawdę się wydarzyło
NEWS

Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co naprawdę się wydarzyło

Skolim pokazuje, że benzyna może kosztować poniżej 5 zł. „Dlaczego w mediach o tym nie mówią?”
NEWS

Skolim pokazuje, że benzyna może kosztować poniżej 5 zł. „Dlaczego w mediach o tym nie mówią?”

Beyoncé została miliarderką. Królowa popu dołącza do elitarnego grona
NEWS

Beyoncé została miliarderką. Królowa popu dołącza do elitarnego grona

Wszystko wskazuje na to, że Viki Gabor rzeczywiście została żoną. Dziadek jej męża komentuje zaślubiny i hejt
NEWS

Wszystko wskazuje na to, że Viki Gabor rzeczywiście została żoną. Dziadek jej męża komentuje zaślubiny i hejt

Zmarła ikona francuskiego kina. Nie żyje Brigitte Bardot
NEWS

Zmarła ikona francuskiego kina. Nie żyje Brigitte Bardot

Polecane

CGM
Mężczyzna, który zaatakował Arianę Grande w Singapurze, skazany na więzienie

Mężczyzna, który zaatakował Arianę Grande w Singapurze, skazany na wię ...

To nie pierwszy raz, gdy Wen naruszał prywatność gwiazd

1 godzinę temu

CGM
Dziadek męża Viki Gabor zdradził, że wokalistka i Giovanni zamieszkali razem

Dziadek męża Viki Gabor zdradził, że wokalistka i Giovanni zamieszkali ...

Mi się bardzo spodobało to, że mój wnuk nie pokochał artystki, a pokochał skromną, romską dziewczynę

2 godziny temu

CGM
Tau pisze o najtrudniejszym czasie w swoim życiu: „Zdradzę Wam tylko, że ledwo przetrwałem”

Tau pisze o najtrudniejszym czasie w swoim życiu: „Zdradzę Wam t ...

Tau zapowiada nowy album

4 godziny temu

CGM
Książulo odwiedził stację Skolima i ocenił hot dogi za pięć złotych i pizzy za dychę

Książulo odwiedził stację Skolima i ocenił hot dogi za pięć złotych i ...

Skolim sprzedaje nie tylko najtańszą benzynę w Polsce, ale także jedzenie w przystępnych cenach

4 godziny temu

CGM
Puszbarber o Sentino: „Jest straszny. Nóż wyciągał, chciał ludzi dźgać”.

Puszbarber o Sentino: „Jest straszny. Nóż wyciągał, chciał ludzi dźgać ...

Według relacji fryzjera, Sentino zachowywał się w sposób agresywny.

5 godzin temu

CGM
Gimper prowokuje nowym numerem wydanym w K*tas R

Gimper prowokuje nowym numerem wydanym w K*tas R

Projekt AI, który wywołuje kontrowersje

5 godzin temu