Gandi Ganda na zdjęciu ze skrajnie prawicowym politykiem

Foto: @gandiganda_pcp

Hypeman Peji, Gandi Ganda, opublikował w sieci wspólne zdjęcie z kontrowersyjnym politykiem Grzegorzem Braunem. Fotografia wzbudziła zainteresowanie mediów ze względu na polityczny kontekst oraz dotychczasowe poglądy artysty.

Polityczne powiązania artysty

Dwa miesiące temu Gandi Ganda oraz Peja zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego przez Karola Nawrockiego. Obaj raperzy od dawna wypowiadają się publicznie na tematy polityczne. W tym kontekście wspólne zdjęcie Gandi Gandy z Grzegorzem Braunem podczas obchodów 107. rocznicy Powstania Wielkopolakiego nie jest zaskoczeniem dla fanów.