Szukaj
CGM

Florence Welch zdradza, jak Taylor Swift wpłynęła na jej podejście do kariery

Co zmieniło się u Flo dzięki Taylor?

2025.09.28

opublikował:

Florence Welch zdradza, jak Taylor Swift wpłynęła na jej podejście do kariery

foto: P. Tarasewicz

W Halloween na rynku pojawi się nowy album Florence + The Machine zatytułowany „Everybody Scream”. Wydawnictwo promują póki co dwa single – tytułowy oraz wydany w mijającym tygodniu „One Of The Greats”. Co potem? Po wydaniu krążka Florence Welch i jej zespół ruszą w trasę koncertową, która będzie miała również polski przystanek. 7 marca F+TM dotrą do Krakowa, by wystąpić w Tauron Arenie.

Poprzednia trasa Florence + The Machine zakończyła się w 2023 r. W 2024 r. grupa dała zaledwie jeden koncert, uwieczniony na płycie „Symphony Of Lungs”. Sama Florence wystąpiła ponadto na Wembley u boku Taylor Swift, wykonując z nią utwór „Florida!!!” z albumu „The Tortured Poets Department”. W wywiadzie dla „The Guardian” wokalistka zdradziła, jak współpraca ze Swift wpłynęła na nią i jej podejście do kariery.

„To jest cholernie fajne”

Do tej pory starałam się ukrywać przed upokorzeniami związanymi ze sławą. Ale kiedy wyszłam z nią na scenę stadionu, pomyślałam, że to jest cholernie fajne. Postanowiłam, że muszę coś zmienić – powiedziała artystka.

Florence przyznaje, że sukces Taylor skłonił ją do wytężonej pracy nad swoją karierą. Jednocześnie artystka przyznała, że patrząc na takie gwiazdy jak Chappell Roan, dostrzega, że wyrazistość stała się pożądana, co nie było normą, gdy ona stawała się gwiazdą. – Kiedy stawałam się Florence + the Machine, panowało przekonanie, że jeśli jesteś ekstrawagancki, to jest to udawanie. Wyrażanie swoich wyobrażeń poprzez siebie i swoje ciało było odbierane jako nieszczere, jako chęć zwrócenia na siebie uwagi albo coś irytującego. To sprawiło, że sobie umniejszałam. Na scenie i w sztuce byłam wielka, ale poza sceną robiłam się mniejsza – stwierdziła Florence.

Tagi


Popularne newsy

Dawid Obserwator: „Sam byłem, kiedy wy***ał mnie Step”
NEWS

Dawid Obserwator: „Sam byłem, kiedy wy***ał mnie Step”

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”
NEWS

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”

Była gwiazda reprezentacji, jego ukochana i gwiazda popu – poznaliśmy gości Kuby Wojewódzkiego
NEWS

Była gwiazda reprezentacji, jego ukochana i gwiazda popu – poznaliśmy gości Kuby Wojewódzkiego

Nas pokonał Jaya-Z. Będzie budował kasyno w Nowym Jorku
NEWS

Nas pokonał Jaya-Z. Będzie budował kasyno w Nowym Jorku

Doda odsłania tajniki swojej sylwetki. „Co zrobiłam żeby mieć takie pośladki?”
NEWS

Doda odsłania tajniki swojej sylwetki. „Co zrobiłam żeby mieć takie pośladki?”

Gang Albanii wróci na scenę? Popek: „Pogodziłem się z Robertem M”
NEWS

Gang Albanii wróci na scenę? Popek: „Pogodziłem się z Robertem M”

Tekashi 6ix9ine ponownie w areszcie domowym po przyznaniu się do winy w sprawie napaści
NEWS

Tekashi 6ix9ine ponownie w areszcie domowym po przyznaniu się do winy w sprawie napaści

Polecane

CGM
Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG&#8 ...

"Nie poznałem drugiego takiego jak on".

2 godziny temu

CGM
Członek Kneecap świętuje uniewinnienie w sprawie o terroryzm

Członek Kneecap świętuje uniewinnienie w sprawie o terroryzm

Wygrana w sądzie

8 godzin temu

CGM
Cardi B przyznała się do operacji zmniejszenia pośladków

Cardi B przyznała się do operacji zmniejszenia pośladków

Szczere wyznanie w podcaście

8 godzin temu

CGM
Lewis Capaldi zaskoczył fanów koncertem na dachu supermarketu

Lewis Capaldi zaskoczył fanów koncertem na dachu supermarketu

Żartobliwe porównania do The Beatles

8 godzin temu

CGM
Florence Welch szczerze o utraconej ciąży: „Najbliżej stworzenia życia byłam najbliżej śmierci”

Florence Welch szczerze o utraconej ciąży: „Najbliżej stworzenia życia ...

Nowy album inspirowany traumą

8 godzin temu

CGM
Michał Wiśniewski szczerze o byłych żonach i nałogu: „Piłem dzień w dzień przez 22 lata”

Michał Wiśniewski szczerze o byłych żonach i nałogu: „Piłem dzień w dz ...

Ikona polskiej muzyki otworzył się w programie Macieja Orłosia

8 godzin temu