Florence Pugh i Yungblud łączą siły w klipie

fot. mat. pras.

Znana aktorka pojawiła się w klipie Yungbluda do najnowszego singla „Zombie”. Utwór zapowiada album „Idols”, którego premiera zaplanowana jest na 20 czerwca.

Za reżyserię teledysku odpowiada Charlie Sarsfield, a produkcją zajęło się „Untold Studios”. W klipie do „Zombie” pojawia się nominowana do Oscara Florence Pugh, gwiazda takich filmów jak „Midsommar. W biały dzień”, „Małe kobietki”, „Sztuka pięknego życia”, „Oppenheimer” czy niedawno „Thunderbolts*”.

„Zombie” to kolejny utwór zapowiadający nowy album Yungbluda. „Idols” trafi do sklepów i serwisów cyfrowych już 20 czerwca. To najbardziej ambitny projekt w dotychczasowej karierze artysty, a także pierwsza część podwójnego albumu. Data premiery drugiej części nie jest jeszcze znana.

„Ku***sko przerażające”

– W początkowym zamyśle utwór powstał o mojej babci, która po ciężkim urazie i traumie stała się inną osobą. „Zombie” to piosenka o pogarszającym się stanie oraz brzydocie; zamknięciu się na świat i osoby, które kochamy ze względu na obawę przed tym, że staniemy się dla nich ciężarem i przyniesiemy wstyd. Wszyscy chcemy kogoś lub czegoś, co przyniesie nam pocieszenie, bez względu na to, jacy jesteśmy albo jacy staniemy się w przyszłości. Ale to ku***sko przerażające – opowiada Yungblud.

W sierpniu tego roku Yungblud ruszy w trasę po Ameryce Północnej, zaczynając od Los Angeles. Następnie jego tournée zawita do Europy, w tym do Polski. Yungblud wystąpi w Warszawie 18 października 2025 na COS Torwar.