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Fagata „Hejtujcie grę, a nie gracza – nie ja tworzę zasady”

Fagata nie zmienia stylu

2026.07.17

opublikował:

Fagata

Do sieci trafił  najnowszy utwór  Fagaty, zatytułowany „A ty co”, w którym influencerka i raperka pozostaje wierna swojemu charakterystycznemu stylowi. Numer oparty jest na mocnym przekazie, prowokacyjnych wersach i wizerunku, który od lat budzi duże emocje wśród słuchaczy.

Fagata i Pan Bogdan razem

Fagata połączyła siły z Panem Bogdanem, znaną postacią polskiego internetu. Twórca kojarzony jest przede wszystkim z charakterystycznym wizerunkiem „Bossa” oraz marką KEBS. Ich wspólne projekty stały się już rozpoznawalnym elementem działalności artystki.

Nowy numer „A ty co” wpisuje się w dotychczasową estetykę Fagaty. Raperka stawia na bezpośrednie teksty, pewność siebie oraz kontrowersyjne hasła, które mają wywoływać reakcje odbiorców.

„A ty co” – Fagata nie zmienia stylu

W najnowszym utworze Fagata prezentuje znany fanom sposób budowania swojej muzycznej narracji. Artystka skupia się na tematach związanych z popularnością, wyglądem, oceną innych osób oraz życiem w świecie mediów społecznościowych.

Jednym z najbardziej komentowanych fragmentów piosenki jest wers:

„Bycie złą suką to praca – ja robię dwa etaty”.

 

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