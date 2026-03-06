CGM

Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła

Fagata nie ukrywa zamiłowania do luksusu

2026.03.06

Fagata ponownie wzbudziła ogromne zainteresowanie w sieci. Influencerka i raperka pochwaliła się fanom kolejnymi drogimi zakupami. Tym razem zaprezentowała luksusowy zegarek z diamentami oraz imponujący łańcuch, który – jak sama przyznała – kosztował aż 200 tysięcy złotych.

Celebrytka nie ukrywa, że lubi nagradzać się kosztownymi prezentami, a jej kolekcja biżuterii i dodatków stale się powiększa.

Rolex za 70 tysięcy złotych

Podczas jednego z ostatnich wydarzeń Fagata zaprezentowała nowy zegarek marki Rolex. Luksusowy model z diamentami miał kosztować około 70 tysięcy złotych.

Influencerka pojawiła się z nim m.in. na konferencji programu Królowa przetrwania. W rozmowie z mediami zdradziła, że nie jest to jej pierwszy tak drogi zegarek.

Jak sama przyznała:

„To już mój szósty zegarek i każdy jest z diamentami.”

Najdroższa rzecz w jej szafie? Łańcuch za 200 tysięcy

Choć luksusowy Rolex robi wrażenie, to nie on jest najdroższym elementem w kolekcji influencerki. Fagata zdradziła, że największą wartość ma jej nowy łańcuch.

Celebrytka bez wahania powiedziała:

„Łańcuch, mój nowy nabytek. 200 koła.”

Biżuteria warta aż 200 tysięcy złotych natychmiast przyciągnęła uwagę fanów i internautów. W sieci nie brakuje komentarzy zachwytu, ale też głosów krytycznych wobec tak ostentacyjnego stylu życia.

Fagata nie ukrywa zamiłowania do luksusu

Influencerka od dawna pokazuje w mediach społecznościowych swoje drogie zakupy i styl życia. Regularnie inwestuje zarówno w wygląd, jak i w luksusowe dodatki.

Jak widać, kolekcja zegarków i biżuterii Fagaty stale rośnie – a jej najnowsze zakupy tylko potwierdzają, że celebrytka nie zamierza rezygnować z życia na wysokim poziomie.

Kim jest Fagata?

Fagata, czyli Agata Fąk, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych influencerek młodego pokolenia w Polsce. 25-latka pochodząca spod Konina zdobyła popularność dzięki działalności w mediach społecznościowych oraz odważnym i prowokacyjnym treściom publikowanym w internecie.

Jej profil na Instagram obserwuje już blisko 2 miliony użytkowników. Oprócz działalności influencerskiej rozwija także karierę muzyczną jako raperka.

Nie jest też tajemnicą, że celebrytka zarabia na platformie dla dorosłych OnlyFans. W jednym z wywiadów wyznała, że już w pierwszym miesiącu działalności zarobiła ponad 200 tysięcy złotych.

