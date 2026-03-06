Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła

Fagata ponownie wzbudziła ogromne zainteresowanie w sieci. Influencerka i raperka pochwaliła się fanom kolejnymi drogimi zakupami. Tym razem zaprezentowała luksusowy zegarek z diamentami oraz imponujący łańcuch, który – jak sama przyznała – kosztował aż 200 tysięcy złotych.
Celebrytka nie ukrywa, że lubi nagradzać się kosztownymi prezentami, a jej kolekcja biżuterii i dodatków stale się powiększa.
Rolex za 70 tysięcy złotych
Podczas jednego z ostatnich wydarzeń Fagata zaprezentowała nowy zegarek marki Rolex. Luksusowy model z diamentami miał kosztować około 70 tysięcy złotych.
Influencerka pojawiła się z nim m.in. na konferencji programu Królowa przetrwania. W rozmowie z mediami zdradziła, że nie jest to jej pierwszy tak drogi zegarek.
Jak sama przyznała:
„To już mój szósty zegarek i każdy jest z diamentami.”
Najdroższa rzecz w jej szafie? Łańcuch za 200 tysięcy
Choć luksusowy Rolex robi wrażenie, to nie on jest najdroższym elementem w kolekcji influencerki. Fagata zdradziła, że największą wartość ma jej nowy łańcuch.
Celebrytka bez wahania powiedziała:
„Łańcuch, mój nowy nabytek. 200 koła.”
Biżuteria warta aż 200 tysięcy złotych natychmiast przyciągnęła uwagę fanów i internautów. W sieci nie brakuje komentarzy zachwytu, ale też głosów krytycznych wobec tak ostentacyjnego stylu życia.
Fagata nie ukrywa zamiłowania do luksusu
Influencerka od dawna pokazuje w mediach społecznościowych swoje drogie zakupy i styl życia. Regularnie inwestuje zarówno w wygląd, jak i w luksusowe dodatki.
Jak widać, kolekcja zegarków i biżuterii Fagaty stale rośnie – a jej najnowsze zakupy tylko potwierdzają, że celebrytka nie zamierza rezygnować z życia na wysokim poziomie.
Kim jest Fagata?
Fagata, czyli Agata Fąk, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych influencerek młodego pokolenia w Polsce. 25-latka pochodząca spod Konina zdobyła popularność dzięki działalności w mediach społecznościowych oraz odważnym i prowokacyjnym treściom publikowanym w internecie.
Jej profil na Instagram obserwuje już blisko 2 miliony użytkowników. Oprócz działalności influencerskiej rozwija także karierę muzyczną jako raperka.
Nie jest też tajemnicą, że celebrytka zarabia na platformie dla dorosłych OnlyFans. W jednym z wywiadów wyznała, że już w pierwszym miesiącu działalności zarobiła ponad 200 tysięcy złotych.
