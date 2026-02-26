CGM

Eurowizja 2026: Kontrowersyjny pomysł Hiszpanii. W tle możliwe konsekwencje dla Ukrainy

Hiszpania bojkotuje, ale chce reformy zasad

2026.02.26

opublikował:

Eurowizja 2026: Kontrowersyjny pomysł Hiszpanii. W tle możliwe konsekwencje dla Ukrainy

Przygotowania do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji trwają pełną parą, jednak atmosfera wokół wydarzenia jest napięta. Część państw zdecydowała się na bojkot z powodu udziału Izraela, a dodatkowe emocje wywołała propozycja reformy zgłoszona przez hiszpańskiego nadawcę publicznego RTVE. Fani konkursu zwracają uwagę, że zmiany mogłyby dotknąć również Ukrainę.

Gdzie i kiedy odbędzie się Eurowizja 2026?

  1. edycja Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedeń. Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja, a finał na 16 maja 2026 roku. Gospodarzem została Austria po zwycięstwie reprezentanta tego kraju – JJ – z utworem „Wasted Love” podczas ubiegłorocznego konkursu w Bazylei.

Tegoroczny jubileusz miał być wielkim świętem europejskiej muzyki, jednak przygotowania przyćmił bojkot części państw.

Hiszpania bojkotuje, ale chce reformy zasad

Wśród krajów, które wycofały się z Eurowizji 2026, znalazła się Hiszpania – członek tzw. Wielkiej Piątki, mający zagwarantowane miejsce w finale. Oprócz niej z udziału zrezygnowały także Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Prezes RTVE, José Pablo López, zapowiedział jednak, że kraj nie wycofuje się całkowicie z idei konkursu. Nadawca chce rozpocząć formalną debatę nad zmianą statutu Europejska Unia Nadawców (EBU).

Propozycja zakłada, by kraje objęte konfliktami nie mogły uczestniczyć w kolejnych edycjach Eurowizji. Choć podczas wystąpienia nie padły konkretne nazwy państw, kontekst jednoznacznie wskazywał na Izrael.

Czy Ukraina również mogłaby zostać wykluczona?

Pomysł wywołał natychmiastową falę krytyki wśród fanów Eurowizji. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy, że nowe przepisy mogłyby objąć także Ukraina, która od czterech lat zmaga się z rosyjską agresją.

Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że propozycja została ogłoszona w rocznicę wybuchu wojny. Część komentujących zarzuca hiszpańskiemu nadawcy brak rozróżnienia między agresorem a ofiarą konfliktu.

Debata o politycznym wymiarze Eurowizji powraca więc z nową siłą, stawiając pod znakiem zapytania przyszły kształt konkursu.

Ilu uczestników zobaczymy w Wiedniu?

Mimo bojkotów, w Wiedniu zaprezentują się reprezentanci 35 państw. Po przerwie wracają m.in. Rumunia, Bułgaria i Mołdawia.

Miejsce w finale mają już zapewnione:

  • Austria (gospodarz),

  • Niemcy,

  • Włochy,

  • Wielka Brytania,

  • Francja.

Eurowizja 2026: Kto będzie reprezentować Polskę?

Reprezentant Polski zostanie wybrany spośród ośmiu finalistów krajowych preselekcji organizowanych przez TVP. Ostateczną decyzję podejmą widzowie.

Koncert preselekcyjny zostanie nagrany wcześniej, a emisję zaplanowano na 7 marca. Nazwisko reprezentanta poznamy dzień później w programie „Pytanie na Śniadanie”.

Polski artysta wystąpi w pierwszym półfinale – 12 maja – w drugiej połowie koncertu.

Eurowizja 2026 pod znakiem polityki

Tegoroczna Eurowizja, mimo jubileuszowego charakteru, stoi pod znakiem sporów o zasady uczestnictwa i neutralność konkursu. Propozycja Hiszpanii może otworzyć szeroką dyskusję o przyszłości wydarzenia oraz o tym, czy i w jakim stopniu polityka powinna wpływać na skład uczestników.

Najbliższe tygodnie pokażą, czy Europejska Unia Nadawców zdecyduje się na formalne rozmowy w sprawie zmian w statucie oraz jakie konsekwencje mogłoby to przynieść dla kolejnych edycji konkursu.

Tagi


Popularne newsy

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”
NEWS

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował
NEWS

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej
NEWS

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej

Miuosh o koncercie Dody na Narodowym: „Widzę 100 tys. osób na koncercie Dawida i sanah, ale nie wiem, czy widzę je na koncercie Dody”
NEWS

Miuosh o koncercie Dody na Narodowym: „Widzę 100 tys. osób na koncercie Dawida i sanah, ale nie wiem, czy widzę je na koncercie Dody”

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025
NEWS

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025

Britney Spears szaleje w jadalni w nowym, odważnym wideo
NEWS

Britney Spears szaleje w jadalni w nowym, odważnym wideo

Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce
NEWS

Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce

Polecane

CGM
Marcin Maciejczak wystąpi w Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Marcin Maciejczak wystąpi w Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Marcin Maciejczak nie zwalnia tempa

4 godziny temu

CGM
MAMY TO! PROGRAM MUZYCZNY NEXT FEST 2026 

MAMY TO! PROGRAM MUZYCZNY NEXT FEST 2026 

Mezo i Kasia Wilk wracają razem na scenę, by przypomnieć kultowe hity

4 godziny temu

CGM
Męskie Granie oddaje hołd legendzie – „Byłeś serca biciem” Tribute to Andrzej Zaucha

Męskie Granie oddaje hołd legendzie – „Byłeś serca biciem” Tribu ...

Hołd dla wyjątkowego talentu

5 godzin temu

CGM
Danny Brown w marcu w Stodole

Danny Brown w marcu w Stodole

Danny Brown pokazuje, że w hip-hopie można tworzyć na własnych zasadach

5 godzin temu

CGM
Britney Spears szaleje w jadalni w nowym, odważnym wideo

Britney Spears szaleje w jadalni w nowym, odważnym wideo

Piosenkarka wykonuje odważne ruchy przy stole, a niektóre ujęcia odsłaniają jej biust...

5 godzin temu

CGM
Miuosh o koncercie Dody na Narodowym: „Widzę 100 tys. osób na koncercie Dawida i sanah, ale nie wiem, czy widzę je na koncercie Dody”

Miuosh o koncercie Dody na Narodowym: „Widzę 100 tys. osób na koncerci ...

"We mnie też nikt nie wierzył sześć lat temu, a zagrałem na Stadionie Śląskim"

5 godzin temu