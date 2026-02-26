Eurowizja 2026: Kontrowersyjny pomysł Hiszpanii. W tle możliwe konsekwencje dla Ukrainy

Przygotowania do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji trwają pełną parą, jednak atmosfera wokół wydarzenia jest napięta. Część państw zdecydowała się na bojkot z powodu udziału Izraela, a dodatkowe emocje wywołała propozycja reformy zgłoszona przez hiszpańskiego nadawcę publicznego RTVE. Fani konkursu zwracają uwagę, że zmiany mogłyby dotknąć również Ukrainę.

Gdzie i kiedy odbędzie się Eurowizja 2026?

edycja Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedeń. Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja, a finał na 16 maja 2026 roku. Gospodarzem została Austria po zwycięstwie reprezentanta tego kraju – JJ – z utworem „Wasted Love” podczas ubiegłorocznego konkursu w Bazylei.

Tegoroczny jubileusz miał być wielkim świętem europejskiej muzyki, jednak przygotowania przyćmił bojkot części państw.

Hiszpania bojkotuje, ale chce reformy zasad

Wśród krajów, które wycofały się z Eurowizji 2026, znalazła się Hiszpania – członek tzw. Wielkiej Piątki, mający zagwarantowane miejsce w finale. Oprócz niej z udziału zrezygnowały także Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia.

Prezes RTVE, José Pablo López, zapowiedział jednak, że kraj nie wycofuje się całkowicie z idei konkursu. Nadawca chce rozpocząć formalną debatę nad zmianą statutu Europejska Unia Nadawców (EBU).

Propozycja zakłada, by kraje objęte konfliktami nie mogły uczestniczyć w kolejnych edycjach Eurowizji. Choć podczas wystąpienia nie padły konkretne nazwy państw, kontekst jednoznacznie wskazywał na Izrael.

Czy Ukraina również mogłaby zostać wykluczona?

Pomysł wywołał natychmiastową falę krytyki wśród fanów Eurowizji. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy, że nowe przepisy mogłyby objąć także Ukraina, która od czterech lat zmaga się z rosyjską agresją.

Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że propozycja została ogłoszona w rocznicę wybuchu wojny. Część komentujących zarzuca hiszpańskiemu nadawcy brak rozróżnienia między agresorem a ofiarą konfliktu.

Debata o politycznym wymiarze Eurowizji powraca więc z nową siłą, stawiając pod znakiem zapytania przyszły kształt konkursu.

Ilu uczestników zobaczymy w Wiedniu?

Mimo bojkotów, w Wiedniu zaprezentują się reprezentanci 35 państw. Po przerwie wracają m.in. Rumunia, Bułgaria i Mołdawia.

Miejsce w finale mają już zapewnione:

Austria (gospodarz),

Niemcy,

Włochy,

Wielka Brytania,

Francja.

Eurowizja 2026: Kto będzie reprezentować Polskę?

Reprezentant Polski zostanie wybrany spośród ośmiu finalistów krajowych preselekcji organizowanych przez TVP. Ostateczną decyzję podejmą widzowie.

Koncert preselekcyjny zostanie nagrany wcześniej, a emisję zaplanowano na 7 marca. Nazwisko reprezentanta poznamy dzień później w programie „Pytanie na Śniadanie”.

Polski artysta wystąpi w pierwszym półfinale – 12 maja – w drugiej połowie koncertu.

Eurowizja 2026 pod znakiem polityki

Tegoroczna Eurowizja, mimo jubileuszowego charakteru, stoi pod znakiem sporów o zasady uczestnictwa i neutralność konkursu. Propozycja Hiszpanii może otworzyć szeroką dyskusję o przyszłości wydarzenia oraz o tym, czy i w jakim stopniu polityka powinna wpływać na skład uczestników.

Najbliższe tygodnie pokażą, czy Europejska Unia Nadawców zdecyduje się na formalne rozmowy w sprawie zmian w statucie oraz jakie konsekwencje mogłoby to przynieść dla kolejnych edycji konkursu.