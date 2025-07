Eminem odnosi się do numeru Kanye Westa, w który Ye przynał się do homoseksualnej relacji z kuzynem

Eminem w nowym utworze JID-a nawiązuje do Kanye Westa

Eminem ponownie wzbudza kontrowersje swoimi tekstami. W najnowszym utworze „Animals (Pt. I)”, który pochodzi z nadchodzącego albumu JID-a God Does Like Ugly, raper z Detroit odnosi się do Kanye Westa oraz jego kuzyna. Linijka Eminema brzmi: „With these magazines, I act out like Ye and his cousin” — co jest bezpośrednim nawiązaniem do utworu Kanye Westa „Cousins” oraz do kontrowersji z nim związanych.

Ta prowokacyjna fraza wywołała falę reakcji wśród fanów i mediów społecznościowych. Wers Eminema krytykuje publiczne zachowania Kanye, które od lat budzą skrajne emocje. Raper, znany z ostrego stylu, w ten sposób wyraził swoją opinię na temat ostatnich kontrowersji wokół Westa.

Szczegóły wersetu Eminema i kontekst „Cousins” Kanye Westa

Odniesienie do numeru 'Cousins” jest nawiązaniem do utworu Kanye Westa, w którym raper opowiada o traumatycznym incydencie z dzieciństwa, dotyczącym jego kuzyna. Ten fragment historii stał się przedmiotem wielu dyskusji ze względu na jego osobisty i kontrowersyjny charakter. Eminem, używając tej metafory, wyraża krytykę wobec zachowań Westa, wskazując na publiczne wybuchy i kontrowersyjne wypowiedzi.

Kanye o homoseksualnej relacji z kuzynem

W kawałku „COUSINS” Ye wspomina, że jako dziecko znalazł u swojej matki Dondy homoseksualne czasopisma dla dorosłych. West wyjawia, że pokazał je kuzynowi, z którym następnie odtworzył sceny pocałunków między mężczyznami, a jako 14-latek „ssał jego penisa”.

Kanye mówił o kuzynie w 2018 r., w wywiadzie dla Jimmy’ego Kimmela. – Mój kuzyn jest zamknięty za morderstwo i kocham go. Zrobił coś złego, ale nadal go kocham – wyznał wówczas.

Reakcje fanów i krytyków na wersy Eminema

Wielu fanów i komentatorów podzieliło się swoimi opiniami na temat wersetu Eminema. Niektórzy wyrazili rozczarowanie i uznali, że diss jest nieodpowiedni i przekracza granice dobrego smaku, zwłaszcza że porusza osobisty i trudny temat. Z kolei inni podkreślili, że Eminem jak zawsze pokazuje wysoką klasę techniczną i talent do prowokacji w swoich tekstach, co przypomniało im o jego pozycji jednego z najlepszych raperów na scenie hip-hopowej.

Nie brakuje także opinii, że wers jest symboliczny i stanowi odpowiedź na ostatnie kontrowersje, które Kanye West wywołał swoimi publicznymi wypowiedziami i działaniami, które wielu uważa za destrukcyjne.

Współpraca Eminema z JID-em – muzyczne partnerstwo pełne energii

„Animals (Pt. I)” to kolejny efekt współpracy Eminema z młodym, utalentowanym raperem JID-em. Wcześniej obaj artyści razem stworzyli utwór „Fuel”, który znalazł się na albumie Eminema The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) wydanym w 2024 roku. Ta kooperacja pokazuje, że Eminem potrafi odnaleźć się we współczesnym hip-hopie i łączyć doświadczenie z nowoczesnością.

Album JID-a God Does Like Ugly jest szeroko oczekiwany przez fanów, a „Animals (Pt. I)” już zyskał spore zainteresowanie dzięki dynamicznemu stylowi obu raperów oraz tekstom, które łączą osobiste refleksje z mocnym przekazem społecznym.