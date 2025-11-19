Eminem idzie na wojnę z australijską marką, za użycie w nazwie słowa „Shady”

fot. Brian Kelly

Eminem podjął działania prawne przeciwko australijskiej firmie produkującej odzież plażową Swim Shady. Powodem jest zbyt duże podobieństwo nazwy marki do jego zastrzeżonego pseudonimu rapowego Slim Shady.

We wrześniu Eminem złożył wniosek do Amerykańskiego Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych (USPTO), domagając się unieważnienia znaku towarowego przyznanego firmie Swim Shady. Zgodnie z amerykańskim prawem, marka musi odpowiedzieć na wniosek w przeciągu tygodnia.

Prawnicy 53-letniego rapera zarzucili firmie z Sydney tworzenie „fałszywego powiązania” z Eminemem, co może wprowadzać konsumentów w błąd.

Oświadczenie marki Swim Shady

Marka Swim Shady w oświadczeniu dla BBC podkreśliła, że „będzie bronić swojej cennej własności intelektualnej”. Firma została zarejestrowana we wrześniu 2023 roku i pierwotnie działała pod nazwą Slim Shade, a oficjalnie rozpoczęła działalność w 2024 roku.

Swim Shady sprzedaje przenośne parasole plażowe, torby kąpielowe i inne akcesoria plażowe. Wcześniej w tym roku firma złożyła wniosek o znak towarowy w USA na nazwę „Swim Shady”, który został przyznany. Wkrótce potem zespół Eminema złożył wniosek o jego unieważnienie.

Firma podkreśla, że Swim Shady to lokalna australijska marka, która powstała z potrzeby tworzenia stylowych i funkcjonalnych produktów chroniących przed ostrym australijskim słońcem. Z powodu trwającej sprawy prawnej marka nie może udzielać dalszych komentarzy.

Historia znaku Slim Shady

Dokumenty sądowe pokazują, że Eminem zarejestrował nazwę Slim Shady w USA w 1999 roku przy okazji wydania albumu o tej samej nazwie. Jednak w Australii znak towarowy został zgłoszony dopiero w styczniu 2025 roku.

Raper zdobył światową sławę w 2000 roku dzięki singlowi The Real Slim Shady, który przyniósł mu nagrodę Grammy w kategorii najlepszy solowy występ rapowy. Prawnicy Eminema twierdzą, że nazwa stała się rozpoznawalna i jednoznacznie kojarzona z jego karierą muzyczną.

Reprezentacja prawna i podobne przypadki

Markę Swim Shady w sprawach prawnych w Australii reprezentuje firma Meyer West IP, specjalizująca się w własności intelektualnej.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku australijski sąd uchylił wcześniejsze orzeczenie, w którym amerykańska gwiazda Katy Perry została uznana za naruszającą znak towarowy australijskiej projektantki Katie Perry. Projektantka sprzedawała ubrania pod swoim nazwiskiem i zarzuciła piosenkarce naruszenie znaku towarowego podczas australijskiej trasy koncertowej w 2014 roku. Katie Perry porównała wtedy sprawę do starcia Dawida z Goliatem.