Ella Eyre z nowym singlem „hell yeah"

Piosenka zapowiada drugi album w karierze charyzmatycznej artystki.

2025.09.30

Ella Eyre z nowym singlem „hell yeah”

Jedna z najbardziej utalentowanych i charakterystycznych wokalistek w Wielkiej Brytanii, Ella Eyre, prezentuje nowy singiel „hell yeah”, zapowiadający jej nadchodzący drugi studyjny album “everything, in time”, którego premiera odbędzie się 21 listopada nakładem Play It Again Sam.

Utwór powstał jeszcze w czasach współpracy z poprzednią wytwórnią. Ella przybiera w nim dobrze znaną, buntowniczą i bezkompromisową postawę w soulowo-retro klimacie, a tekst odzwierciedla konflikt między sercem a rozumem. „hell yeah” może pochwalić się jednym z największych refrenów w karierze Elli Eyre.

Ella Eyre nie może się doczekać, by zaśpiewać „hell yeah” na żywo

To pogodny, zabawny obraz bardziej szalonych czasów z moich wczesnych lat dwudziestych, kiedy kierowanie się rozumem zamiast sercem było komiczną walką. Każdy zna ten moment, kiedy nie potrafimy się oprzeć czemuś, a ta piosenka jest mocnym przypomnieniem, by nasze wątpliwe wybory nie ciążyły nam na sumieniu. Nie mogę się doczekać, żeby wyśpiewać ją na całe gardło z publicznością podczas mojej grudniowej trasy – mówi o nowym utworze Ella.

„hell yeah” ukazuje się po serii ostatnich singli, takich jak „red flags & love hearts”, bezkompromisowy hymn o rozstaniu „space”, „high on the internet” – mocny komentarz na temat wypalenia cyfrowego i iluzji online, „domino szn”, soulowo-popowy banger pełen pewności siebie i kontroli, czy dojrzały „kintsugi”.

