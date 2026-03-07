CGM

Edzio zjadł hotelowe śniadanie za darmo. Internauci krytykują, głos zagrał także Juras

Ostre słowa Jurasa

2026.03.07

opublikował:

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Edzio wywołał burzę w internecie po opublikowaniu nagrania ze swojego „eksperymentu”. Rapujący influencer sprawdził, czy uda mu się wejść do hotelu jako osoba z zewnątrz i zjeść śniadanie przeznaczone dla gości. Całą akcję zrelacjonował na platformie TikTok.

Nagranie szybko zdobyło dużą popularność, ale równie szybko pojawiła się fala krytyki. Wielu internautów uznało jego zachowanie za nieuczciwe, a nawet nielegalne.

Edzio Rap relacjonuje swój „eksperyment”

W opublikowanym filmie influencer opowiedział, jak dostał się do hotelu i spróbował zjeść śniadanie bez meldunku.

„Znalazłem jakiś hotel, co wygląda całkiem okej. Wchodzę do niego na pewniaka zdecydowanym krokiem. Minąłem pana, jakbym od wczoraj miał zameldowanie. Dla niepoznaki nie idę od razu na śniadanie”.

Jak relacjonował dalej, najpierw przez chwilę krążył po budynku, a następnie wrócił do restauracji hotelowej.

„Nikt nie spytał o numer pokoju, chyba miałem farta, więc nakładam to, co lubię, potem siadam zjeść w spokoju. Aż tu nagle przypał, pani pyta o numer pokoju”.

Influencer przyznał, że odpowiedział po angielsku, udając zagranicznego turystę, dzięki czemu mógł dokończyć posiłek. Na koniec skwitował całą sytuację słowami, że „Polak zawsze będzie Polakiem”.

Polak zawsze będzie Polakiem

Fala krytyki w internecie

Nagranie wywołało burzę w komentarzach. Internauci zwracali uwagę, że hotelowe śniadanie jest usługą przeznaczoną wyłącznie dla gości, którzy za nią zapłacili.

Wśród komentarzy pojawiały się między innymi takie opinie:

  • „A wiesz, że potem osoby z tego numeru będą płacić za to?”

  • „A wiesz, że to nielegalne?”

  • „The Bill”.

Wielu użytkowników podkreślało, że takie zachowanie może być odbierane jako kradzież lub promowanie nieuczciwych postaw wśród młodych odbiorców.

Ostre słowa Jurasa

Do sprawy odniósł się także Łukasz Jurkowski, znany zawodnik MMA i komentator sportowy. Jego komentarz był bardzo stanowczy.

„Edzio to jest kradzież. Wiesz o tym? Ktoś za to zapłacił, ktoś to przygotował, zjadłeś za kogoś, kto zapłacił i nie zje swojego posiłku. Idź tam teraz i za to zapłać albo jesteś zwykłym złodziejem”.

Jurkowski dodał również, że promowanie takich zachowań wśród młodych widzów jest nieodpowiedzialne i może mieć negatywny wpływ na odbiorców treści w internecie.

