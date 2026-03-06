Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”

Edyta Górniak podzieliła się wstrząsającymi wspomnieniami z dzieciństwa w nowym dokumencie dostępnym na SkyShowTime. Wokalistka ujawniła, że przez dziewięć lat nie była wypuszczana z domu z innych przyczyn niż edukacyjne, co miało ogromny wpływ na jej życie i rozwój osobisty.

Trudne dzieciństwo i restrykcyjne wychowanie

Jak przyznała Górniak, jej mama i jej partner stosowali wyjątkowo surowe metody wychowawcze.

„Wymyślili sobie wtedy metodę wychowawczą, że najprościej będzie, żebym nie popełniała »błędów«, kiedy będą mnie zamykać na klucz. I tak robili. Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz” — wspominała artystka.

@cgm.pl Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńska z piosenką dla swojego taty #MBTM #MustBeTheMusic #JulitaKaczynska #cgm ♬ original sound – CGM.PL

Co zyskała dzięki izolacji?

Dziś Górniak patrzy na tamte lata z innej perspektywy: „Teraz oczywiście patrzę na to inaczej, jako dziecko to znaczyło dla mnie coś zupełnie innego, a dziś myślę, że wtedy rozwinęła się moja wyobraźnia. Nauczyłam się wtedy być sama ze sobą i nie potrzebować nikogo. Nauczyłam się słyszeć przestrzeń i wystarczać sobie samej. Potrafiłam wyłapywać i dostrzegać najmniejsze detale”.

Artystka podkreśla, że izolacja nauczyła ją doceniać piękno przestrzeni i obserwować świat w sposób refleksyjny, co stało się jej cenną lekcją życiową.

Premiera dokumentu i odbiór

Uroczysta premiera dokumentu odbyła się 4 marca, przyciągając uwagę mediów i fanów. Film pokazuje zarówno prywatne wyznania Edyty, jak i jej drogę artystyczną, odsłaniając nieznane wcześniej kulisy życia jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Dokument dostępny jest w serwisie SkyShowTime, pozwalając widzom bliżej poznać osobiste historie wokalistki i jej doświadczenia z dzieciństwa.