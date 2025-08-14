Dziś rusza BitterSweet Festival 2025: Post Malone, Nelly Furtado, Taco Hemingway i ponad 40 innych artystów w Poznaniu

Słodko-gorzki line-up Main Stage i Enea Stage – nostalgia i współczesność

BitterSweet Festival debiutuje z line-upem, który łączy globalne supergwiazdy, kultowe ikony popu, gorące nazwiska elektroniki i rapu, a także świeżą falę młodych talentów. Amerykański fenomen Post Malone przywiezie swój unikalny miks rapu, popu, R&B i country, serwując hity takie jak „Circles” czy „Sunflower”. Nelly Furtado, królowa Y2K, wraca do Poznania po 17 latach, by zaśpiewać „Say It Right” i „I’m Like a Bird” w nowych aranżacjach i z premierowym materiałem. Literacki narrator polskiego hip-hopu Taco Hemingway zagra swój jedyny koncert w 2025 roku, a Hurts świętować będą 15-lecie przełomowego albumu „Happiness”.

Nie zabraknie artystów, którzy tworzą widowiska na pograniczu muzyki i sztuki – australijski duet Empire of the Sun zabierze publiczność w podróż przez futurystyczne kostiumy i kosmiczny pop, a Loreen, dwukrotna triumfatorka Eurowizji, porwie tysiące głosów „Euphorią” i „Tattoo”. Natasha Bedingfield przypomni o złotej erze popu wczesnych lat 2000 („Unwritten”, „These Words”), a chropowaty, soulowo-bluesowy głos Rag’n’Bone Mana poniesie festiwalową publiczność w pełnych emocji utworach „Human” i „Skin”.

Elektroniczną stronę BitterSweet reprezentują m.in. Peggy Gou z globalnym hitem „(It Goes Like) Nanana”, brytyjski mistrz house’u Duke Dumont („Ocean Drive”), ekscentryczny Salvatore Ganacci oraz ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, którego sety na HÖR i Boiler Room biją rekordy oglądalności. Do tego gitarowo-elektroniczne brzmienie Two Feet, satyryczny punk od Viagra Boys, psychodeliczny pop Tempesst, francuskie trio Roszalie i subtelny, soulowo-jazzowy pop Martin Luke Browna.

Mocny głos polskiej sceny wniosą Bedoes 2115 – z jednym z zaledwie trzech występów w tym roku – Julia Wieniawa z premierowym show zapowiadającym nowy album, młodzieńcza energia Sary James oraz manifest pokolenia Internetu w wykonaniu kolektywu DRE$$CODE.

NEXT FEST Stage – scena przyszłych headlinerów

NEXT FEST Stage to festiwalowe spojrzenie w przyszłość programowane przez NEXT FEST Music Showcase & Conference. Miejsce, gdzie debiutanci i twórcy wschodzącej sceny zaprezentują swoje projekty. Znajdziecie tu wszystko, co najlepsze w nowych brzmieniach i szeroko komentowanych projektach, bezkompromisowość, barwność i muzyczną odwagę.

Wystąpi dziewiątka wyjątkowych artystów z Polski, Wielkiej Brytanii, Egiptu i Luksemburga. Wiktor Dyduła łączy popową lekkość z refleksyjnymi tekstami. Kosma Król wnosi autorską wizję hip-hopu inspirowaną brytyjską sceną i freestyle’em. maks.tachasiuk stawia na minimalizm i techniczną precyzję, a Maz Univerze zgrabnie żongluje emo-rapową estetyką. NXDIA, o egipskich korzeniach, łączą muzykę z przekazem o wolności i akceptacji, a RUBII wplata w swoje utwory neo-soul i hip-hopowe brzmienia. Shama łączy soul i funk z delikatnością i nostalgią, Wozz Lozowski redefiniuje współczesny pop i R&B, a trio Zippy Ogar | po prostu Kajtek | Boron wnosi energię młodej rapowej sceny, którą pokochała publiczność.

Eventim Stage – serce festiwalu, gdzie sztuka spotyka się z wrażliwością

W samym środku intensywnego line-upu BitterSweet Festival znajdzie się przestrzeń, w której czas płynie inaczej – wolniej, głębiej, czulej. Eventim Stage to serce festiwalu i jego społeczno-artystyczna scena, stworzona we współpracy z partnerem strategicznym Eventim, który w tym roku świętuje swoje 20-lecie.

W programie tej sceny znajdą się projekty o wyjątkowej wartości artystycznej i emocjonalnej. Blue Jazz Orchestra złoży hołd Krzysztofowi Komedzie – legendzie polskiego jazzu i kompozytorowi silnie związanemu z Poznaniem. Spektakularny „Kombinat” Teatru Muzycznego w Poznaniu połączy muzykę Republiki z ruchem, komentarzem społecznym i teatralnym rozmachem. Filharmonicy Poznańscy pod batutą Jakuba Chrenowicza z udziałem skrzypaczki Agaty Szymczewskiej sięgną po repertuar Henryka Wieniawskiego, a Marcin Masecki & Boleros Orchestra zabiorą publiczność w podróż przez latynoskie brzmienia filtrowane przez europejską wrażliwość. W programie także występ Chóru Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Eventim Stage to także przestrzeń rozmowy i refleksji – codzienne spotkania BitterSweet Talks poruszą tematy zdrowia psychicznego, granic, relacji, ciała i empatii. W kameralnej atmosferze spotkają się artyści i artyści, ekspertki i publiczność, tworząc bezpieczne miejsce do rozmowy o tym, co ważne, ale zbyt rzadko wybrzmiewa publicznie. W spotkaniach wezmą udział m.in. Martyna Wojciechowska, Bedoes 2115, Julia Wieniawa, Wiktor Dyduła, Wozz Lozowski, Aleksandra Domańska, Joanna Flis.

„Uważaj na siebie, baw się świetnie i wracaj do domu bezpiecznie”

Obok muzyki, drugim filarem BitterSweet Festival jest program społeczny BitterSweet Talks – unikalna kampania, która stawia w centrum troskę o ludzi, ich emocje, relacje i bezpieczeństwo na wydarzeniach muzycznych. Powstaje we współpracy z fundacjami SEXEDPL i UNAWEZA (projekt MŁODE GŁOWY), a jej celem jest zmiana kultury festiwalowej poprzez edukację, wsparcie emocjonalne i promowanie empatii.

Na terenie festiwalu działają trzy Safe Spoty – strefy odpoczynku i pomocy, w których obecni będą eksperci SEXEDPL, MŁODYCH GŁÓW, Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, psycholodzy z poznańskiej Resetowni. W tłumie, na koncertach, festiwalowych alejkach spotkacie Safe Crew, czyli wolontariuszy przeszkolonych z Pierwszej Pomocy dla Zdrowia Psychicznego. Powstało także House Rules, czyli 10 prostych zasad, które będą obowiązywać na terenie całego festiwalu, aby przyczyniać się do tworzenia atmosfery, w której każdy ma prawo czuć się bezpiecznie i być sobą.

DJ-zony i strefy partnerów – ponad 60 setów i niecodzienne duety

Pięć muzycznych przestrzeni przygotowanych przez sponsorów i partnerów wydarzenia, w których przez trzy dni wydarzy się ponad 60 DJ-setów. Scena Jelenia zaprosi codziennie na siedem setów i wyjątkowe showcasowe występy – m.in. 33Szczepana i Kronkela Doma, OGRODY SOUNDSYSTEM (Kukon, Phunk’ill, Koala, Lex) oraz Barnima z Fukajem. W strefie Crunchips w ramach silent disco zagrają m.in. Kuba Guzik, DJ Moment, Somil, Joandis oraz Lili Hauser. Bank Pekao wypełnią energetyczne sety Ricoo, Sournoisa i Baby V. Truly Unique Zone rozbuja publiczność przy dźwiękach Uncledoug, Rat Kru i doskonale znanego poznańskiej scenie Nimm2. W Go Wild Zone pojawią się m.in. Grek, Młody Klakson, Lupick i Hagen.

Najważniejsze informacje dla uczestników

BitterSweet Festival odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia w poznańskim Parku Cytadela, a bramy wydarzenia otworzą się w czwartek o 16:00 oraz w piątek i sobotę o 15:30. Wejście na teren imprezy będzie możliwe od strony al. Armii Poznań. Każdy uczestnik musi wymienić swój bilet na festiwalową opaskę – można to zrobić w Centrum Festiwalowym przy rogu al. Niepodległości i al. Armii Poznań (14-16.08 w godz. 14:00-1:00). Dodatkowe punkty wymiany będą dostępne dzień wcześniej, 13 sierpnia, w Centrum Informacji Kulturalnej przy ul. Ratajczaka 44 oraz w Barze u Gosi przy ul. Dworcowej 9.

Przez trzy festiwalowe dni uczestnicy będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej w Poznaniu – tramwajów i autobusów – okazując bilet festiwalowy. Na czas wydarzenia uruchomiona zostanie także specjalna linia tramwajowa nr 30, łącząca centrum Poznania z przystankiem Armii Poznań, kursująca co 10 minut w godzinach wieczornych. W okolicach Cytadeli nie będzie możliwości parkowania, dlatego organizatorzy rekomendują skorzystanie z festiwalowych parkingów w centrum miasta lub ze strefy Kiss&Ride przy ul. Kutrzeby i Północnej.

Na terenie festiwalu obowiązuje system płatności bezgotówkowych. Dozwolone jest wniesienie fabrycznie zamkniętej butelki wody o pojemności 0,5 l lub pustego bidonu, który będzie można napełnić w dostępnych punktach z darmową wodą. Pełne informacje organizacyjne, regulamin imprezy, a także interaktywną mapę terenu znaleźć można w aplikacji mobilnej BitterSweet Festival dostępnej na systemy Android i iOS oraz na www.bittersweetfestival.pl.

Festiwal dostępny

BitterSweet Festival powstaje z myślą o tym, by jak najwięcej osób mogło w pełni uczestniczyć w wydarzeniu. Wspólnie z Fundacją Mili Ludzie organizatorzy zadbali o to, aby teren festiwalu był jak najbardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Na Cytadeli przygotowano dwa wejścia dostosowane do osób z trudnościami w poruszaniu się, platformy widokowe przy Main Stage i Enea Stage, toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz możliwość udziału z psem asystującym. Osobie z niepełnosprawnością może towarzyszyć opiekun – wstęp dla osoby asystującej jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu. Safe Crew, wolontariusze i obsługa festiwalu są przeszkoleni, aby udzielić pomocy i wsparcia w każdej sytuacji.

Bilety jednodniowe oraz karnety trzydniowe są nadal w sprzedaży na www.bittersweetfestival.pl