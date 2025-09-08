Szukaj
CGM

Duff McKagan zapowiada koncertowy film i płytę

Singiel już dostępny.

2025.09.08

opublikował:

Duff McKagan zapowiada koncertowy film i płytę

fot. mat. pras.

Duff McKagan zaprezentował „LIGHTHOUSE: LIVE FROM LONDON” – zupełnie nowy album koncertowy i pełnometrażowy film zarejestrowany w październiku ubiegłego roku podczas wyprzedanej trasy Lighthouse Tour ’24. Kolekcja zawiera 19 utworów i będzie dostępna w wielu formatach, w tym: cyfrowym, CD Digipak, CD + Blu-ray Digipak (z nagraniem audio na żywo i pełnym koncertowym filmem LIGHTHOUSE: LIVE FROM LONDON), na podwójnym winylu 2LP 180 g Black (z rozkładaną okładką i repliką biletu) oraz w limitowanej edycji na podwójnym winylu 2LP 180 g Black (z nagraniem audio na żywo, pełnym filmem koncertowym, rozkładaną okładką oraz repliką biletu z autografem McKagana).

„LIGHTHOUSE: LIVE FROM LONDON” ukaże się w piątek, 31 października

Nagrany i sfilmowany 5 października 2024 roku przed wyprzedaną publicznością w zabytkowej Islington Assembly Hall w Londynie, “LIGHTHOUSE: LIVE FROM LONDON” ukazuje McKagana i jego zespół, wykonujących utwory z całej legendarnej kariery tego ikonicznego muzyka i autora piosenek, w tym znakomite wersje utworów pochodzących z wysoko ocenianego trzeciego solowego albumu z 2023 roku – “LIGHTHOUSE”. Wśród wielu najważniejszych momentów albumu koncertowego, znajdziemy tutaj niezapomniane wykonanie poruszającego, uwielbianego przez fanów utworu “LONGFEATHER”, którego premiera odbywa się dziś wraz z oficjalnym koncertowym video , dostępnym już teraz na YouTube.

Lista utworów:
1. FORGIVENESS
2. CHIP AWAY
3. THIS IS THE SONG
4. I SAW GOD ON 10TH ST.
5. TENDERNESS
6. FEEL
7. HOLY WATER / I WANNA BE YOUR DOG
8. I JUST DON’T KNOW
9. FALLEN ONES
10. FALLEN
11. WASTED HEART
12. LONGFEATHER
13. JUST ANOTHER SHAKEDOWN
14. I FOUGHT THE LAW
15. YOU’RE CRAZY
16. LIGHTHOUSE
17. CAN’T PUT YOUR ARMS AROUND A MEMORY (FEAT. STEVE JONES)
18. HEROES (FEAT. STEVE JONES)
19. DON’T LOOK BEHIND YOU

Tagi


Popularne newsy

Kazik do jednego z czołowych polityków lewicy: „Będziesz wisiał Biedroń, ty kur*o jeb*na”
NEWS

Kazik do jednego z czołowych polityków lewicy: „Będziesz wisiał Biedroń, ty kur*o jeb*na”

Zenek Martyniuk przyznał się do nałogu. Król disco polo podjął próbę rzucenia podczas pobytu w szpitalu
NEWS

Zenek Martyniuk przyznał się do nałogu. Król disco polo podjął próbę rzucenia podczas pobytu w szpitalu

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?
NEWS

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?

Fred Durst konfrontuje perkusistkę z Instagrama za „wyciek” nowego utworu Limp Bizkit
NEWS

Fred Durst konfrontuje perkusistkę z Instagrama za „wyciek” nowego utworu Limp Bizkit

Raport policji po śmierci gitarzysty Mastodon. Muzyk znacznie przekroczył prędkość
NEWS

Raport policji po śmierci gitarzysty Mastodon. Muzyk znacznie przekroczył prędkość

Spór Stinga z byłymi członkami The Police o tantiemy. „Byli znacząco przepłaceni”
NEWS

Spór Stinga z byłymi członkami The Police o tantiemy. „Byli znacząco przepłaceni”

Cardi B ujawnia, że odrzuciła propozycję występu na Super Bowl Halftime Show
NEWS

Cardi B ujawnia, że odrzuciła propozycję występu na Super Bowl Halftime Show

Polecane

CGM
Fabijański na żywo. Zobaczcie zdjęcia z koncertu w Gdańsku

Fabijański na żywo. Zobaczcie zdjęcia z koncertu w Gdańsku

Sebastian wystąpił wczoraj w Coolturze.

32 minuty temu

CGM
Nieco przebrzmiała gwiazda rocka naubliżała fance i kazała wywalić ją z koncertu

Nieco przebrzmiała gwiazda rocka naubliżała fance i kazała wywalić ją ...

Zobaczcie nagranie z występu w Vegas.

58 minut temu

CGM
Zwycięzca tegorocznej Eurowizji prezentuje nowy singiel

Zwycięzca tegorocznej Eurowizji prezentuje nowy singiel

JJ udostępnił "Back To Forgetting".

2 godziny temu

CGM
Fani Coldplay powinni się niepokoić po wywiadzie Chrisa Martina?

Fani Coldplay powinni się niepokoić po wywiadzie Chrisa Martina?

"Bob Marley miał podobnie".

3 godziny temu

CGM
Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?

"To jest problem ludzi jego pokroju" - komentuje Nitrozyniak.

4 godziny temu

CGM
Po występie na błoniach PGE Narodowego Daria Zawiałow znika na długo

Po występie na błoniach PGE Narodowego Daria Zawiałow znika na długo

Artystka zdradziła, kiedy wróci na scenę.

5 godzin temu