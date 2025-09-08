Duff McKagan zapowiada koncertowy film i płytę

fot. mat. pras.

Duff McKagan zaprezentował „LIGHTHOUSE: LIVE FROM LONDON” – zupełnie nowy album koncertowy i pełnometrażowy film zarejestrowany w październiku ubiegłego roku podczas wyprzedanej trasy Lighthouse Tour ’24. Kolekcja zawiera 19 utworów i będzie dostępna w wielu formatach, w tym: cyfrowym, CD Digipak, CD + Blu-ray Digipak (z nagraniem audio na żywo i pełnym koncertowym filmem LIGHTHOUSE: LIVE FROM LONDON), na podwójnym winylu 2LP 180 g Black (z rozkładaną okładką i repliką biletu) oraz w limitowanej edycji na podwójnym winylu 2LP 180 g Black (z nagraniem audio na żywo, pełnym filmem koncertowym, rozkładaną okładką oraz repliką biletu z autografem McKagana).

„LIGHTHOUSE: LIVE FROM LONDON” ukaże się w piątek, 31 października

Nagrany i sfilmowany 5 października 2024 roku przed wyprzedaną publicznością w zabytkowej Islington Assembly Hall w Londynie, “LIGHTHOUSE: LIVE FROM LONDON” ukazuje McKagana i jego zespół, wykonujących utwory z całej legendarnej kariery tego ikonicznego muzyka i autora piosenek, w tym znakomite wersje utworów pochodzących z wysoko ocenianego trzeciego solowego albumu z 2023 roku – “LIGHTHOUSE”. Wśród wielu najważniejszych momentów albumu koncertowego, znajdziemy tutaj niezapomniane wykonanie poruszającego, uwielbianego przez fanów utworu “LONGFEATHER”, którego premiera odbywa się dziś wraz z oficjalnym koncertowym video , dostępnym już teraz na YouTube.

Lista utworów:

1. FORGIVENESS

2. CHIP AWAY

3. THIS IS THE SONG

4. I SAW GOD ON 10TH ST.

5. TENDERNESS

6. FEEL

7. HOLY WATER / I WANNA BE YOUR DOG

8. I JUST DON’T KNOW

9. FALLEN ONES

10. FALLEN

11. WASTED HEART

12. LONGFEATHER

13. JUST ANOTHER SHAKEDOWN

14. I FOUGHT THE LAW

15. YOU’RE CRAZY

16. LIGHTHOUSE

17. CAN’T PUT YOUR ARMS AROUND A MEMORY (FEAT. STEVE JONES)

18. HEROES (FEAT. STEVE JONES)

19. DON’T LOOK BEHIND YOU