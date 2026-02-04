Drugi podejrzany w sprawie włamania do domu 6ix9ine zatrzymany

Drugi podejrzany został aresztowany w związku z napadem na dom rapera Tekashi 6ix9ine na Florydzie, do którego doszło w listopadzie ubiegłego roku.

Szczegóły zatrzymania

Policja aresztowała 18-letniego Sergio Andrade w niedzielę. Postawiono mu zarzuty włamania z użyciem broni palnej, bezprawnego pozbawienia wolności oraz kradzieży mienia o dużej wartości. Młody mężczyzna trafił do więzienia w hrabstwie Palm Beach, zgodnie z dokumentami sądowymi uzyskanymi przez CBS12.

Andrade jest drugim aresztowanym w tej sprawie. W grudniu zatrzymano Pedro Rodrigueza, któremu również postawiono zarzuty włamania z bronią, bezprawnego pozbawienia wolności i kradzieży, a także posiadania marihuany z zamiarem sprzedaży. Policja była w stanie śledzić ich ruchy dzięki analizie danych z telefonów komórkowych.

Włamanie do domu 6ix9ine

Nagrania z monitoringu pokazują trzech zamaskowanych mężczyzn trzymających matkę 6ix9ine’a na muszce pistoletu i żądających gotówki oraz kluczy do samochodu. Sam raper nie przebywał w domu w tym czasie, mimo że był na areszcie domowym. Uzyskał zgodę na podróż do Miami, aby prowadzić transmisję na żywo z Jackiem Dohertym.

Po zdarzeniu 6ix9ine skomentował sytuację w mediach społecznościowych:

„Wczoraj pozwolono mi wyjść do pracy. Ludzie widzieli mnie na livestreamie z Jackiem Dohertym. Wykorzystali tę okazję, żeby zrobić coś głupiego. To ja, więc rozumiem – zasady są inne dla mnie. Gdyby to był wasz ulubiony artysta, ulubiony aktor, to nie mieliby za to żadnych punktów. Moja mama ma 60 lat. Wiecie, że powinienem wrócić do domu. Wiecie, że jestem cały czas w domu. Jestem na areszcie domowym. Więc wykorzystali fakt, że mnie nie było i widzieli mnie na livestreamie w Miami, i zrobili to. To jest głupie.”

Obecna sytuacja 6ix9ine

Aktualnie 6ix9ine odbywa trzy miesiące kary w federalnym więzieniu za naruszenie warunków nadzorowanego zwolnienia. Konflikt wybuchł po incydencie w sierpniu w centrum handlowym na Florydzie, kiedy został wyzwany od donosicieli przez przypadkowego mężczyznę.