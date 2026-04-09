Drake na dobrej drodze do największego roku streamingowego w historii hip-hopu

Rekordowe liczby

2026.04.09

Drake kontynuuje pobijanie rekordów na Spotify, osiągając ponad 5 miliardów streamów w 2026 roku, co stawia go na kursie do największego roku streamingowego w historii hip-hopu.

Fani z niecierpliwością czekają na jego dziewiąty studyjny album, ICEMAN, który według doniesień powinien pojawić się jeszcze w tym roku, choć oficjalna data premiery nie została podana. Niedawno Drake był widziany w Toronto City Hall, gdzie nagrywał prawdopodobnie teledysk promujący nowy materiał.

Konflikt prawny z Universal Music

Według źródeł, Drake wstrzymuje wydanie ICEMAN, dopóki nie rozwiąże sporu z Universal Music Group (UMG). Raper złożył pozew przeciw wytwórni w styczniu ubiegłego roku, po tym jak twierdził, że UMG celowo rozpowszechniała fałszywe informacje dotyczące kontrowersyjnej piosenki Kendricka Lamara „Not Like Us”.

Obecnie Drake odwołuje się od odrzucenia pozwu o zniesławienie. Nowy amicus brief wspierający UMG wskazuje, że jego działania mogłyby ustanowić niebezpieczny precedens prawny, potencjalnie naruszający pierwszą poprawkę USA i sprzyjający uprzedzeniom rasowym.

Rekordowe liczby

5 miliardów streamów w mniej niż cztery miesiące 2026 roku to bezprecedensowy wynik dla rapera w historii platform cyfrowych. Drake kontynuuje tym samym dominację w streamingu, wyprzedzając wszystkich współczesnych artystów hip-hopowych, w tym Kendricka Lamara, J. Cole’a i Kanye Westa.

