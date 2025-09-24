Doja Cat odpowiada na krytykę okładki nowego albumu ‘Vie’

Reakcje fanów i odpowiedź artystki

Okładka wzbudziła mieszane reakcje wśród fanów. Część z nich uważała, że nie pasuje do wcześniejszych alternatywnych okładek promujących album, pisząc m.in.: „Artystycznie, ta era jest wszędzie” czy „Budżet musiał wynosić 50 dolarów”.

Doja Cat odpowiedziała na krytykę na X/Twitterze:

„Nie możecie sprawić, żebym poczuła się źle za okładkę, która ma dla mnie głębokie znaczenie. Najlepszą zbroją jest miłość i integralność. Wybaczam waszą surową krytykę, ale ja wygrałam, podążając za sercem.”

Artystka zaznaczyła też, że dla niej jest to idealna okładka, a wsparcie okazała jej m.in. SZA, która udostępniła okładkę i nazwała ją „szaloną”.

Współpraca z Jackiem Antonoffem i brzmienie albumu

W wywiadzie dla Apple Music 1, Doja Cat opowiedziała o pracy nad albumem z Jackiem Antonoffem, byłym członkiem fun. i liderem Bleachers. Artystka zaznaczyła, że współpraca układała się naturalnie, a Antonoff miał duży wpływ na popowe brzmienie albumu.

Doja Cat dodała, że album ‘Vie’ będzie bardziej popową wersją jej poprzedniego krążka ‘Scarlet’, a praca nad nim była dla niej przede wszystkim przyjemnością i możliwością wyrażania siebie.