Doja Cat odpowiada na krytykę okładki nowego albumu ‘Vie’

Wsparcie artystce okazała m.in. SZA

2025.09.24

opublikował:

Doja Cat odpowiada na krytykę okładki nowego albumu ‘Vie’

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Doja Cat odniosła się do „surowej krytyki”, jaką spotkała po ujawnieniu oficjalnej okładki swojego nadchodzącego albumu ‘Vie’. Artystka podkreśla, że okładka ma dla niej głębokie, symboliczne znaczenie.

Oficjalna okładka ‘Vie’ i jej znaczenie

Nowa okładka przedstawia Doję Cat zawieszoną na żółtym spadochronie, których utknął w gałęziach drzewa. W wyjaśnieniu dla fanów na Instagramie artystka napisała, że spadochron symbolizuje ciekawość, radość i przygodę, natomiast drzewo – życie i mądrość.

Doja Cat dodała:

„Daje poczucie bezpieczeństwa w gałęziach drzewa, ale upadek uczy, że te zadrapania można wyleczyć. Miłość rośnie w górę, ale przede wszystkim w dół. To korzenie trzymają cię stabilnie.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Doja Cat (@dojacat)

Reakcje fanów i odpowiedź artystki

Okładka wzbudziła mieszane reakcje wśród fanów. Część z nich uważała, że nie pasuje do wcześniejszych alternatywnych okładek promujących album, pisząc m.in.: „Artystycznie, ta era jest wszędzie” czy „Budżet musiał wynosić 50 dolarów”.

Doja Cat odpowiedziała na krytykę na X/Twitterze:

„Nie możecie sprawić, żebym poczuła się źle za okładkę, która ma dla mnie głębokie znaczenie. Najlepszą zbroją jest miłość i integralność. Wybaczam waszą surową krytykę, ale ja wygrałam, podążając za sercem.”

Artystka zaznaczyła też, że dla niej jest to idealna okładka, a wsparcie okazała jej m.in. SZA, która udostępniła okładkę i nazwała ją „szaloną”.

Współpraca z Jackiem Antonoffem i brzmienie albumu

W wywiadzie dla Apple Music 1, Doja Cat opowiedziała o pracy nad albumem z Jackiem Antonoffem, byłym członkiem fun. i liderem Bleachers. Artystka zaznaczyła, że współpraca układała się naturalnie, a Antonoff miał duży wpływ na popowe brzmienie albumu.

Doja Cat dodała, że album ‘Vie’ będzie bardziej popową wersją jej poprzedniego krążka ‘Scarlet’, a praca nad nim była dla niej przede wszystkim przyjemnością i możliwością wyrażania siebie.

 

