Doechii ostro o nalotach ICE i Trumpie podczas BET Awards 2025: „Ludzie są rozdzielani z rodzinami”

Podczas gali BET Awards 2025 w Los Angeles, która odbyła się 9 czerwca w Peacock Theater, Doechii nie tylko odebrała nagrodę dla najlepszej artystki hip-hopowej, ale wykorzystała swój moment na scenie, by poruszyć temat polityczny.

Zamiast klasycznych podziękowań, raperka z Florydy odniosła się do protestów, które odbywały się tuż przed budynkiem teatru, potępiając działania administracji prezydenta Donalda Trumpa i sił porządkowych w związku z nalotami ICE (amerykańskiej służby imigracyjnej).

„Chcę poruszyć to, co dzieje się teraz przed budynkiem. To brutalne ataki, które wprowadzają strach i chaos w naszych społecznościach w imię porządku i prawa. Trump używa siły wojskowej, by zatrzymać protesty. Zastanówcie się, jaki to rząd, skoro za każdym razem, gdy korzystamy z demokratycznego prawa do protestu, wysyłana jest przeciwko nam armia,” powiedziała Doechii ze sceny.

Artystka dodała, że jako twórczyni czuje obowiązek zabierać głos w imieniu uciskanych.

„Ludzie są wyrywani z domów i rozdzielani z rodzinami. Czuję, że moim obowiązkiem jako artystki jest wykorzystać ten moment, by mówić w imieniu uciskanych – w imieniu czarnych, Latynosów, osób trans, a także ludzi w Gazie. Wszyscy zasługujemy na życie w nadziei, a nie w strachu. Mam nadzieję, że wspólnie przeciwstawimy się nienawiści i będziemy protestować przeciwko niej.”

W odpowiedzi na fala krytyki wobec prezydenta Trumpa, który wysłał Gwardię Narodową do L.A. w celu stłumienia demonstracji przeciwko nalotom ICE, także inni artyści zabrali głos. Wśród nich znaleźli się m.in. Tyler, The Creator, The Game, Kehlani, Tom Morello (Rage Against the Machine) i Billie Joe Armstrong (Green Day).

🎤 Doechii – głos pokolenia

Doechii, znana z odważnych tekstów i społecznego zaangażowania, już wcześniej zasłynęła z krytyki systemu i wsparcia dla mniejszości. Jej mixtape „Alligator Bites Never Heal” zebrał entuzjastyczne recenzje, a podczas BET Awards 2025 udowodniła, że nie tylko muzyką, ale i słowem potrafi wstrząsnąć publicznością.