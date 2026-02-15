Doda w sukni ślubnej ogłasza koncert na PGE Narodowym

CGM

Ślubu nie będzie ale będzie spektakularny koncert

Doda ponownie udowodniła, że potrafi zaskakiwać swoich fanów. Artystka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym występuje w efektownej sukni ślubnej. Wielu obserwatorów było przekonanych, że gwiazda ogłasza ślub. Prawda okazała się jednak zupełnie inna – Doda zapowiedziała solowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie.

Doda w sukni ślubnej – sprytny marketing czy zapowiedź ślubu?

Na opublikowanym na Instagramie filmie Doda występuje w eleganckiej, białej sukni ślubnej, co natychmiast wywołało falę spekulacji o zmianie stanu cywilnego. Wideo zostało zrealizowane w formie odliczania, budując napięcie wśród fanów.

Ostatecznie wokalistka rozwiała wątpliwości – ślubu w 2026 roku nie będzie. Zamiast tego ogłosiła koncert na największym stadionie w Polsce, czyli na PGE Narodowym.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by D🌕DA (@dodaqueen)

Koncert Dody na PGE Narodowym w 2026 roku

Koncert Dody na PGE Narodowym to jedno z najgłośniejszych ogłoszeń muzycznych początku roku. Artystka wraca na scenę mimo wcześniejszych zapowiedzi o zakończeniu kariery koncertowej.

Na poczatku roku Doda sugerowała, że w 2026 roku mogą wydarzyć się trzy rzeczy: nowy singiel, ślub lub wielki koncert. Jak się okazało, wybór padł na singiel spektakularne widowisko na warszawskim stadionie.

Sprzedaż biletów na koncert Dody ruszyła dzisiaj.

Doda nie zwalnia tempa

W ostatnich miesiącach Doda regularnie pojawia się w mediach. Artystka aktywnie działa na rzecz praw zwierząt, zamyka patoschroniska i kilkukrotnie pojawiła się w Sejmie. Wkrótce na platformie Prime zadebiutuje również serial dokumentalny o jej karierze.

Mimo licznych projektów i medialnych wystąpień, Doda nie rezygnuje z muzyki i ponownie stawia na wielkie sceniczne wydarzenia.

