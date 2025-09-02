Szukaj
Doda twierdzi, że jej były partner rozsyłał jej nagie zdjęcia kolegom z policji

Wokalistka nie ujawniła, o którego partnera chodzi

2025.09.02

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Doda ponownie podzieliła się kontrowersyjnym wyznaniem dotyczącym jednego ze swoich byłych partnerów. Wokalistka twierdzi, że mężczyzna rozsyłał jej intymne zdjęcia i nagrania kolegom – byłym policjantom – z „niewybrednymi opisami”.

Podczas wywiadu po niedzielnym występie na Magicznym Zakończeniu Wakacji 2025 w Kadzielni, Rabczewska przyznała:

„Faktycznie była taka sytuacja, że jeden z moich byłych partnerów miał na WhatsAppie grupę eks-policjantów, z którymi dzielił się moimi nagraniami, które mu wysyłałam w zaufaniu… Obrzydliwe to jest.”

Wokalistka nie ujawniła, o którego partnera chodzi, choć wcześniej w mediach wskazywano na Dariusza Pachuta, który pracował jako st. posterunkowy w Oddziale Prewencji.

Doda podkreśliła, że podobne zachowania to brak szacunku dla intymności i zaufania w związku:

„To przedmiotowe, obrzydliwe zachowanie… ktoś cię traktuje jak rzecz i jeszcze chwali się tym między kolegami.”

Wokalistka zaznaczyła też, że problem dotyczy nie tylko osób publicznych, a za takie działania powinny być przewidziane kary.

 

