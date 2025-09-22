Szukaj
CGM

Doda nie ma wątpliwości co do tego czy Polska powinna wziąć udział w Eurowizji, jeśli do konkursu dopuszczony będzie Izrael

Mocne słowa gwiazdy

2025.09.22

opublikował:

Doda nie ma wątpliwości co do tego czy Polska powinna wziąć udział w Eurowizji, jeśli do konkursu dopuszczony będzie Izrael

Foto: J. Janecki

Nie milkną kontrowersje wokół przyszłorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Coraz więcej krajów nie zgadza się na to, by w imprezie uczestniczył Izrael. Holandia, Irlandia, Słowenia i Islandia zadeklarowały już, że jeśli Izrael nie zostanie wykluczony z konkursu, to zbojkotują imprezę. Teraz podobne stanowisko zajął kolejny kraj. Co ważne – jest to kraj z tzw. eurowizyjnej „wielkiej piątki”.

Hiszpanie już po zakończeniu tegorocznej edycji zgłaszali wątpliwości dotyczące dużej liczby punktów dla Juwal Rafael. Reprezentantka Izraela zajęła drugie miejsce, gromadząc ich 357, z czego aż 297 pochodziło z głosowania widzów.

Hiszpania stawia sprawę jasno – albo ona, albo Izrael

Premier Hiszpanii już pod koniec maja mówił, że nie zgadza się na to, by wykluczać Rosję za atak na Ukrainę, ale Izraela za działania w Strefie Gazy już nie.

– Nikt nie był wściekły, gdy trzy lata temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, a Rosja musiała opuścić międzynarodowe konkursy i nie mogła wziąć udziału, np. w Eurowizji. Dlatego Izrael też nie powinien, bo nie możemy pozwolić na podwójne standardy w kulturze – mówił podczas konferencji prasowej Pedro Sanchez, dodając: – Zaangażowanie Hiszpanii na rzecz praw człowieka musi być stałe i konsekwentne. Tak powinno być również w Europie. Jeśli Rosja została zobowiązana do nieuczestniczenia w Eurowizji po inwazji na Ukrainę, to Izrael również nie powinien.

Teraz Rada Dyrektorów RTVE zapowiedziała, że kraj zbojkotuje przyszłoroczny konkurs, jeśli znajdzie się w nim reprezentacja Izraela. Presja na Europejską Unię Nadawców rośnie. Co zrobią organizatorzy? Tego nie wiemy. Wiemy jednak, co na temat udziału konkursie Izreaela sądzi Doda.

Doda nie ma wątpliwości co do udziału Polski w konkursie

Wokalistka zapytania przez Party o to, czy Polska powinna wycofać się z imprezy jeśli weźmie w niej udział Izrael bez zastanowienia odpowiedziała:

– Jeżeli Izrael zostanie, to powinnismy się wycofać. Nie może być tak, że ludobójstwo w jednym kraju jest ok, a w innym nie. Ja rozumiem, że światem rządzi pieniądz ale musi być jakaś etyka i solidarność wśród państw. Nie możemy przymykać oczu jak przymykano na nas, kiedy byliśmy katowani w obozach koncentracyjnych.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Party.pl (@party.pl)

Tagi


Popularne newsy

Peja pracował w Ikei jako ochroniarz. „Po fali kradzieży na nocnej zmianie, wszyscy mnie pytali czy dlatego mnie wyrzucili”
NEWS

Peja pracował w Ikei jako ochroniarz. „Po fali kradzieży na nocnej zmianie, wszyscy mnie pytali czy dlatego mnie wyrzucili”

Gazeta Wyborcza ujawniała gdzie ukrywa się poszukiwany przez Interpol Jongmen
NEWS

Gazeta Wyborcza ujawniała gdzie ukrywa się poszukiwany przez Interpol Jongmen

Doda jest znów zakochana? „Musiałabym być kompletną atencyjną psychopatką, jeśli bym nadal eksponowała swój związek”
NEWS

Doda jest znów zakochana? „Musiałabym być kompletną atencyjną psychopatką, jeśli bym nadal eksponowała swój związek”

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert
NEWS

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert

Ben Affleck i Jennifer Lopez ponownie wystawiają dom na sprzedaż. Była para znacznie obniżyła cenę nieruchomości
NEWS

Ben Affleck i Jennifer Lopez ponownie wystawiają dom na sprzedaż. Była para znacznie obniżyła cenę nieruchomości

Morrissey odwołuje koncerty po „wiarygodnym groźbach śmierci”
NEWS

Morrissey odwołuje koncerty po „wiarygodnym groźbach śmierci”

Profeat prezentuje nowy album „Aloes” – osobistą podróż między Warszawą a Paryżem
NEWS

Profeat prezentuje nowy album „Aloes” – osobistą podróż między Warszawą a Paryżem

Polecane

CGM
Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowanie ciała nastolatki jest obrzydliwe”

Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowani ...

Hejt w internecie - codzienność młodej gwiazdy

1 godzinę temu

CGM
U2 bronią „prawa do wolności słowa” po zawieszeniu programu Jimmy Kimmel Live

U2 bronią „prawa do wolności słowa” po zawieszeniu programu Jimmy Kimm ...

Zawieszenie programu wywołało burzę

2 godziny temu

CGM
Taylor Swift z własną stacją radiową. „Taylor’s Channel 13” gra jej muzykę 24 godziny na dobę

Taylor Swift z własną stacją radiową. „Taylor’s Channel 13” gra jej mu ...

Gwiazda z dedykowaną stacją na SiriusXM

2 godziny temu

CGM
Cardi B dissuje BIA, Ice Spice, Lil Uzi Verta i JT na nowym albumie „Am I The Drama?”

Cardi B dissuje BIA, Ice Spice, Lil Uzi Verta i JT na nowym albumie &# ...

Powrót Cardi B po siedmiu latach

2 godziny temu

CGM
Britney Spears nie wychodzi z domu. Gwiazda popu odcięła się od ludzi

Britney Spears nie wychodzi z domu. Gwiazda popu odcięła się od ludzi

Bliscy martwią się o jej stan

3 godziny temu

CGM
Magda Steczkowska ujawnia prawdę o relacji z Justyną: „Więzy krwi to nie wszystko”

Magda Steczkowska ujawnia prawdę o relacji z Justyną: „Więzy krw ...

Media od lat pisały o konflikcie między siostrami.

3 godziny temu