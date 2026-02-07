Doda komentuje działania ministra sprawiedliwości i prezydenta po spotkaniach, które z nimi odbyła

CGM

2026.02.07

Doda aktywnie angażuje się w ochronę zwierząt i nie kryje zadowolenia z ostatnich decyzji polityków. W mediach społecznościowych podsumowała spotkania z Waldemarem Żurkiem i Karolem Nawrockim, odnosząc się do przemówienia ministra sprawiedliwości oraz działań prezydenta w sprawach dotyczących bezdomnych czworonogów.

Spotkania Dody z politykami i postulaty dotyczące zwierząt

W ciągu ostatniego tygodnia Doda spotkała się z Karolem Nawrockim, a wcześniej z Waldemarem Żurkiem. Tematem rozmów były zmiany prawne mające na celu skuteczniejszą ochronę zwierząt, w tym m.in. zaostrzenie kar za znęcanie się nad nimi oraz poprawę funkcjonowania schronisk.

Minister sprawiedliwości podczas przemówienia przekazał:

„Analizujemy obowiązujące przepisy pod kątem ich stosowania i efektywności, m.in. możliwości zaostrzania kar, ale jak państwo wiecie, to nie zaostrzanie kar jest często najważniejsze, a skuteczność ich wykonywania, (…) Musimy się tym przepisom bardzo dobrze przyjrzeć.”

Doda zwróciła uwagę na konkretne działania ministerstwa:

„Prokuratura objęła nadzór zwierzchni, który dotyczy sprawy karnej, która się toczy, dotyczącej słynnego już schroniska w Sobolewie. (…) Mamy także w planie i już wydaliśmy stosowne zalecenia, żeby przeprowadzić lustrację wszystkich spraw, które w Polsce dotyczyły znęcania się nad zwierzętami.”

Szkolenia i wdrożenia – reakcja Dody

Minister Żurek poinformował również o organizacji cyklicznych szkoleń dla prokuratorów i sędziów w zakresie ochrony zwierząt. Doda szybko odniosła się do tych działań w mediach społecznościowych:

„Konferencja prasowa zwołana przez ministerstwo sprawiedliwości, postulaty w większości te, o które prosiłam” – napisała, podkreślając, że politycy dotrzymali słowa.

Artystka pochwaliła także reakcję prezydenta:

Prezydent nagrał super rolkę, którą miał zrobić tydzień później, bo jedzie na olimpiadę. A jednak zrobił to następnego dnia. Jasno mówi, że nie zgadza się na zamykanie schronisk przed wolontariuszami i przed ludźmi, którzy są chętni do adopcji.”

Podsumowanie tygodnia Dody

Na zakończenie Doda podsumowała intensywny tydzień swoich działań politycznych i społecznych:

„Jestem bardzo zadowolona z ostatniego tygodnia, jeżeli chodzi o moje polityczne działania” – dodała z uśmiechem.

W ostatnich dniach artystka nie tylko spotykała się z politykami, ale również wspierała petycje na rzecz ochrony zwierząt i udzieliła obszernego wywiadu dla „Trójkąta Politycznego”, podkreślając potrzebę dalszych zmian w polskim prawie.

Apel Dody do władz – Zwierzęta nie mają barw politycznych!

Zwierzęta nie mają barw politycznych. I z całą pewnością nie mogą już czekać. To jest ten moment, w którym my, obywatele i obywatelki tego kraju, musimy dopilnować, by sprawa ochrony zwierząt, istot za które jesteśmy jako ludzie odpowiedzialni, nie została zapomniana i żebyśmy znowu nie przeszli nad nią do porządku dziennego – czytamy na stornie apelu, który do tej pory podpisało ponad 250 tysięcy osób. Jeśli chcesz do nich dołączyć – KLIKNIJ TUTAJ.

