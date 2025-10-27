Szukaj
CGM

Dlaczego Radiohead potrzebowali siedmiu lat przerwy? „Chyba koła po prostu się urwały”

Odbudowa więzi i powrót na scenę

2025.10.27

opublikował:

Dlaczego Radiohead potrzebowali siedmiu lat przerwy? „Chyba koła po prostu się urwały”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Radiohead powraca na scenę po siedmiu latach

Po siedmiu latach milczenia na scenie, Radiohead ogłosiło powrót z nową trasą koncertową. Zespół, który ostatni raz wystąpił na żywo w 2018 roku, zapowiedział serię 20 koncertów w pięciu europejskich miastach: Madrycie, Bolonii, Londynie, Kopenhadze i Berlinie. Sprzedaż biletów rozpoczęła się w połowie września i zakończyła się błyskawicznie, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu fanów .

Dlaczego Radiohead potrzebowało przerwy?

Thom Yorke, lider zespołu, w rozmowie z „The Times” wyjaśnił powody siedmioletniej przerwy:

„Chyba koła po prostu się urwały, więc musieliśmy przestać. Koncerty były świetne, ale pomyśleliśmy: zatrzymajmy się teraz, zanim spadniemy z tego klifu” .

Yorke otwarcie mówił także o swoich przeżyciach po śmierci pierwszej żony, dr Rachel Owen, pod koniec 2016 roku:

„I tak musiałem przestać, bo nie dałem sobie czasu na żałobę” .

Muzyka, choć zwykle źródłem ukojenia, w tym okresie stawała się także bolesnym przypomnieniem straty:

„Bywały momenty, gdy szukałem ukojenia w muzyce i grałem na pianinie, ale dosłownie bolało. Fizycznie. Muzyka bolała, bo przechodziłem przez traumę” .

Odbudowa więzi i powrót na scenę

Gitarzysta Ed O’Brien również szczerze mówił o skutkach trasy koncertowej:

„Do końca byłem psychicznie wyczerpany. Koncerty były w porządku, reszta – nie do zniesienia. Czuliśmy się odłączeni, piekielnie wyczerpani” .

Jednak czas spędzony z dala od sceny pozwolił członkom zespołu na refleksję i odbudowę więzi:

„Dno osiągnąłem w 2021 roku. Jedną z pięknych rzeczy, które z tego wynikły, było uświadomienie sobie, jak bardzo kocham tych ludzi. Spotkałem ich, gdy miałem 17 lat, i przeszedłem od myśli, że nie mogę tego robić ponownie, do uświadomienia sobie, że mamy naprawdę świetne piosenki” .

Tagi


Popularne newsy

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników
NEWS

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”
NEWS

Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”
NEWS

Quebonafide odniósł się do awantury z 17-latkiem po meczu: „Gdyby to dotyczyło mnie, to bym nie zareagował”

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku
NEWS

Eminem ma polskie korzenie? Dokumenty wskazują na wioskę na Dolnym Śląsku

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”
NEWS

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu
NEWS

Katy Perry i były premier Kanady potwierdzają związek. Romantyczna randka w Paryżu

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie
NEWS

Young Leosia i Kacper Błonski, o tym kiedy najlepiej się zaręczyć. Leosia – od razu – Kacper – od razu to na pewno nie

Polecane

CGM
Radiohead nie zagra w Izraelu. Thom Yorke krytykuje rząd Netanjahu

Radiohead nie zagra w Izraelu. Thom Yorke krytykuje rząd Netanjahu

Thom Yroke odniósł się do krytyki ruchu BDS. Rogera Watersa i innych artystów

4 minuty temu

CGM
George Clooney wspomina, jak kiedyś nakrzyczał na niegp Frank Sinatra

George Clooney wspomina, jak kiedyś nakrzyczał na niegp Frank Sinatra

Clooney i jego wczesne doświadczenia w Hollywood

9 minut temu

CGM
Julia Kamińska prezentuje nowy singiel „MORZE” – poetycka podróż na granicy światów

Julia Kamińska prezentuje nowy singiel „MORZE” – poetycka podróż ...

Utwór opowiada o spotkaniu na granicy światów

16 minut temu

CGM
Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktorka znana z „Gry o tron”

Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktor ...

Nowa para w show-biznesie?

17 minut temu

CGM
Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostwritingu, jest totalnym lamusem”

Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostw ...

"Radziłbym zmienić dziedzinę"

30 minut temu

CGM
Celeste twierdzi, że wytwórnia jej grozi i ją szantażuje 

Celeste twierdzi, że wytwórnia jej grozi i ją szantażuje 

Konflikt z wytwórnią Polydor

1 godzinę temu