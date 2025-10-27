Dlaczego Radiohead potrzebowali siedmiu lat przerwy? „Chyba koła po prostu się urwały”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Radiohead powraca na scenę po siedmiu latach

Po siedmiu latach milczenia na scenie, Radiohead ogłosiło powrót z nową trasą koncertową. Zespół, który ostatni raz wystąpił na żywo w 2018 roku, zapowiedział serię 20 koncertów w pięciu europejskich miastach: Madrycie, Bolonii, Londynie, Kopenhadze i Berlinie. Sprzedaż biletów rozpoczęła się w połowie września i zakończyła się błyskawicznie, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu fanów .

Dlaczego Radiohead potrzebowało przerwy?

Thom Yorke, lider zespołu, w rozmowie z „The Times” wyjaśnił powody siedmioletniej przerwy:

„Chyba koła po prostu się urwały, więc musieliśmy przestać. Koncerty były świetne, ale pomyśleliśmy: zatrzymajmy się teraz, zanim spadniemy z tego klifu” .

Yorke otwarcie mówił także o swoich przeżyciach po śmierci pierwszej żony, dr Rachel Owen, pod koniec 2016 roku:

„I tak musiałem przestać, bo nie dałem sobie czasu na żałobę” .

Muzyka, choć zwykle źródłem ukojenia, w tym okresie stawała się także bolesnym przypomnieniem straty:

„Bywały momenty, gdy szukałem ukojenia w muzyce i grałem na pianinie, ale dosłownie bolało. Fizycznie. Muzyka bolała, bo przechodziłem przez traumę” .

Odbudowa więzi i powrót na scenę

Gitarzysta Ed O’Brien również szczerze mówił o skutkach trasy koncertowej:

„Do końca byłem psychicznie wyczerpany. Koncerty były w porządku, reszta – nie do zniesienia. Czuliśmy się odłączeni, piekielnie wyczerpani” .

Jednak czas spędzony z dala od sceny pozwolił członkom zespołu na refleksję i odbudowę więzi: