DJ Khaled zaprezentował ultrarzadkiego Rolexa wartego 1,8 mln dolarów

fot. Ivan Berrios

DJ Khaled po raz kolejny udowodnił, że luksus to jego znak rozpoznawczy. Producent muzyczny i DJ pojawił się na wydarzeniu Reserve Cup Miami, gdzie zaprezentował jeden z najbardziej ekskluzywnych zegarków na świecie – Rolex Daytona „Blue Sapphire”, którego wartość szacuje się na ponad 1,8 miliona dolarów.

Limitowany Rolex Daytona „Blue Sapphire”

Podczas imprezy DJ Khaled przyciągnął uwagę nie tylko swoim przybyciem łodzią, ale również starannie dobraną stylizacją. Na jego nadgarstku znalazł się limitowany Rolex Daytona, wykonany z 18-karatowego białego złota i ozdobiony pierścieniem z niebieskimi szafirami.

Model ten, znany jako „Blue Sapphire”, uchodzi za jeden z najrzadszych i najbardziej pożądanych zegarków Rolexa, co czyni go prawdziwą perełką w kolekcji artysty.

Imponująca kolekcja zegarków DJ-a Khaleda

DJ Khaled od lat słynie z zamiłowania do drogich zegarków i chętnie prezentuje swoje luksusowe nabytki. Co więcej, coraz częściej włącza w tę pasję swoją rodzinę. Jego młodszy syn, Aalam Khaled, z okazji szóstych urodzin otrzymał Rolex Lady-Datejust 28.

Luksusowe prezenty także dla Asahda

Starszy syn artysty, Asahd Khaled, również może pochwalić się wyjątkową kolekcją. Już na pierwsze urodziny dostał spersonalizowany zegarek Frank Muller z różowego złota, warty około 100 tysięcy dolarów, z wygrawerowanym imieniem oraz datą urodzenia.

Nowy album „Aalam Of God” coraz bliżej

Informacje o najnowszym zegarkowym „flexie” DJ-a Khaleda zbiegają się w czasie z zapowiedzią jego nadchodzącego albumu „Aalam Of God”. Artysta wspominał o projekcie podczas występu w programie CBS Mornings, podkreślając, że płyta ma nieść przesłanie jedności, wdzięczności i pozytywnej energii.

Choć data premiery nie została jeszcze ogłoszona, album ma ukazać się w 2026 roku i – jak zapowiada DJ Khaled – będzie pełen gwiazdorskich współprac.