Diddy odpowiada na pozew byłego uczestnika „freak offów”. Prawnicy: „Chodzi o pieniądze, nie o sprawiedliwość”

Prawnicy Seana „Diddy’ego” Combsa złożyli odpowiedź na pozew byłego uczestnika tzw. „freak offów”, twierdząc, że sprawa ma charakter finansowy, a nie wynika z dążenia do sprawiedliwości. Spór dotyczy pozwu złożonego przez Claytona Howarda, który oskarża rapera i Cassie o wydarzenia mające miejsce na przestrzeni wielu lat.
Według dokumentów sądowych obrona Diddy’ego sprzeciwiła się wnioskowi Claytona Howarda o rozszerzenie materiału procesowego w trwającej sprawie cywilnej. Adwokaci rapera przekonują, że Howard próbuje wykorzystać wcześniejsze skazanie muzyka w celu uzyskania wysokiego odszkodowania.
W dokumentach podkreślono, że ich zdaniem powód próbuje „wykorzystać wyrok dla własnych korzyści finansowych”, a nie walczyć o sprawiedliwość.
Kim jest Clayton Howard?
Clayton Howard złożył pozew przeciwko Diddy’emu i Cassie w 2025 roku. Twierdzi, że został poznany z parą za pośrednictwem agencji eskortowej około 2009 roku, a następnie przez wiele lat uczestniczył w organizowanych przez nich spotkaniach.
W pozwie znalazły się również zarzuty wobec Cassie. Howard utrzymuje między innymi, że zaraził się chorobą przenoszoną drogą płciową oraz że artystka miała zajść z nim w ciążę, a następnie ją przerwać bez poinformowania go o tym.
Diddy odbywa karę więzienia
Sean Combs został wcześniej skazany na 50 miesięcy pozbawienia wolności za dwa przestępstwa związane z transportowaniem osób w celu prostytucji na podstawie federalnej ustawy Mann Act. Jednocześnie ława przysięgłych uniewinniła go od najpoważniejszych zarzutów dotyczących handlu ludźmi i działalności przestępczej.
Obrona rapera nadal walczy o zmianę wyroku w postępowaniu apelacyjnym. Według dostępnych informacji przewidywana data zakończenia odbywania kary przypada na 23 lutego 2028 roku, choć może ona ulec zmianie w zależności od decyzji sądu.
Kolejna rozprawa już w lipcu
Sąd ma rozpatrzyć najnowszy spór proceduralny między stronami podczas rozprawy wyznaczonej na 15 lipca. Wówczas zapadnie decyzja dotycząca dalszego przebiegu postępowania i ewentualnego rozszerzenia materiału dowodowego w sprawie.
Sprawa pozostaje jednym z najgłośniejszych procesów cywilnych związanych z Seanem Combsem i nadal budzi duże zainteresowanie opinii publicznej.