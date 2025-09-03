Demi Lovato chwali się sylwetką w bikini po zrzuceniu 23 kilogramów

Demi Lovato w ostatnich miesiącach przeszła ogromną przemianę. Media i fani nie przestają komentować jej imponującej metamorfozy – wokalistka zrzuciła ponad 23 kilogramy i coraz częściej publikuje zdjęcia, na których eksponuje swoją nową sylwetkę.

Artystka, która zaczynała karierę jako dziecięca gwiazda Disney Channel, wielokrotnie zmagała się z presją show-biznesu, problemami z odżywianiem i uzależnieniami. W 2018 roku trafiła na odwyk, a dziś angażuje się w kampanie na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Gwiazda w nowej odsłonie

Demi Lovato niedawno wyszła za mąż, a jej życie prywatne i zawodowe wydaje się wchodzić w nowy, stabilny etap. Sama artystka podkreśla, że czuje się coraz bardziej szczęśliwa i spełniona.

Jej najnowsze zdjęcia wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Lovato pozuje w niebieskim bikini, relaksując się w basenie i z dumą prezentując swoją sylwetkę.