Demi Lovato chwali się sylwetką w bikini po zrzuceniu 23 kilogramów

Spekatakularna metamorfoza słynnej wokalistki

2025.09.03

opublikował:

Demi Lovato chwali się sylwetką w bikini po zrzuceniu 23 kilogramów

Demi Lovato w ostatnich miesiącach przeszła ogromną przemianę. Media i fani nie przestają komentować jej imponującej metamorfozy – wokalistka zrzuciła ponad 23 kilogramy i coraz częściej publikuje zdjęcia, na których eksponuje swoją nową sylwetkę.

Artystka, która zaczynała karierę jako dziecięca gwiazda Disney Channel, wielokrotnie zmagała się z presją show-biznesu, problemami z odżywianiem i uzależnieniami. W 2018 roku trafiła na odwyk, a dziś angażuje się w kampanie na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Gwiazda w nowej odsłonie

Demi Lovato niedawno wyszła za mąż, a jej życie prywatne i zawodowe wydaje się wchodzić w nowy, stabilny etap. Sama artystka podkreśla, że czuje się coraz bardziej szczęśliwa i spełniona.

Jej najnowsze zdjęcia wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Lovato pozuje w niebieskim bikini, relaksując się w basenie i z dumą prezentując swoją sylwetkę.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato)

 

Demi Lovato – od dziecięcej gwiazdy do ikony pop

Demi Lovato od najmłodszych lat jest obecna w świecie show-biznesu. Sławę przyniosły jej role w produkcjach Disneya oraz kariera muzyczna. Na przestrzeni lat wydała siedem albumów studyjnych i zdobyła wiele nagród, m.in. MTV Video Music Awards czy Teen Choice Awards.

Po trudnych doświadczeniach osobistych gwiazda otwarcie mówi o swoich zmaganiach, inspirując miliony fanów na całym świecie. Jej metamorfoza i nowe zdjęcia pokazują, że artystka odzyskała nie tylko formę fizyczną, ale także pewność siebie.

