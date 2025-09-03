Demi Lovato chwali się sylwetką w bikini po zrzuceniu 23 kilogramów

Demi Lovato w ostatnich miesiącach przeszła ogromną przemianę. Media i fani nie przestają komentować jej imponującej metamorfozy – wokalistka zrzuciła ponad 23 kilogramy i coraz częściej publikuje zdjęcia, na których eksponuje swoją nową sylwetkę.
Artystka, która zaczynała karierę jako dziecięca gwiazda Disney Channel, wielokrotnie zmagała się z presją show-biznesu, problemami z odżywianiem i uzależnieniami. W 2018 roku trafiła na odwyk, a dziś angażuje się w kampanie na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Gwiazda w nowej odsłonie
Demi Lovato niedawno wyszła za mąż, a jej życie prywatne i zawodowe wydaje się wchodzić w nowy, stabilny etap. Sama artystka podkreśla, że czuje się coraz bardziej szczęśliwa i spełniona.
Jej najnowsze zdjęcia wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Lovato pozuje w niebieskim bikini, relaksując się w basenie i z dumą prezentując swoją sylwetkę.
Demi Lovato – od dziecięcej gwiazdy do ikony pop
Demi Lovato od najmłodszych lat jest obecna w świecie show-biznesu. Sławę przyniosły jej role w produkcjach Disneya oraz kariera muzyczna. Na przestrzeni lat wydała siedem albumów studyjnych i zdobyła wiele nagród, m.in. MTV Video Music Awards czy Teen Choice Awards.
Po trudnych doświadczeniach osobistych gwiazda otwarcie mówi o swoich zmaganiach, inspirując miliony fanów na całym świecie. Jej metamorfoza i nowe zdjęcia pokazują, że artystka odzyskała nie tylko formę fizyczną, ale także pewność siebie.