Young Leosia nagrała numer z Malikiem Montaną: „Liże mnie, mówi, że smaczne, wczuł się, bo ładnie pachnę”

Malik Montana i Young Leosia oficjalnie połączyli siły. Ich wspólny utwór doczekał się już premiery i błyskawicznie przyciągnął uwagę słuchaczy oraz mediów.
Mocna energia i klubowy klimat
Nowy numer utrzymany jest w charakterystycznym dla obojga artystów stylu – dynamicznym, imprezowym i wyraźnie nastawionym na viralowy potencjał. Produkcja łączy klubowe brzmienia z bezpośrednim, pewnym siebie przekazem, który od lat buduje rozpoznawalność Malik Montana.
W warstwie wizualnej również nie brakuje odważnych elementów – klip stawia na intensywną estetykę, mocny wizerunek i wyrazistą stylizację, która podkreśla kierunek obrany przez Young Leosia.
Nowy etap wizerunkowy Young Leosi
Dla Young Leosia to kolejny krok w stronę bardziej zdecydowanego i świadomego wizerunku. Artystka już wcześniej zapowiadała zmianę kierunku, stawiając na estetykę „baddie” i większą niezależność artystyczną.
Wspólny numer z Malik Montana idealnie wpisuje się w tę narrację – pokazuje ją w bardziej odważnej odsłonie i potwierdza, że chce rozwijać się w nowym klimacie.
Duże zainteresowanie w sieci
Premiera utworu szybko odbiła się szerokim echem w social mediach. Do dnia premiery na TikToku nagrano pod niego ponad 1800 filmów. Fani komentują zarówno sam kawałek, jak i chemię między artystami. Wiele wskazuje na to, że współpraca trafiła w oczekiwania odbiorców i ma szansę stać się jednym z głośniejszych collabów tego roku.