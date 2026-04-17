Young Leosia nagrała numer z Malikiem Montaną: „Liże mnie, mówi, że smaczne, wczuł się, bo ładnie pachnę”

Malik Montana i Young Leosia oficjalnie połączyli siły. Ich wspólny utwór doczekał się już premiery i błyskawicznie przyciągnął uwagę słuchaczy oraz mediów.

Mocna energia i klubowy klimat

Nowy numer utrzymany jest w charakterystycznym dla obojga artystów stylu – dynamicznym, imprezowym i wyraźnie nastawionym na viralowy potencjał. Produkcja łączy klubowe brzmienia z bezpośrednim, pewnym siebie przekazem, który od lat buduje rozpoznawalność Malik Montana.

W warstwie wizualnej również nie brakuje odważnych elementów – klip stawia na intensywną estetykę, mocny wizerunek i wyrazistą stylizację, która podkreśla kierunek obrany przez Young Leosia.

Nowy etap wizerunkowy Young Leosi

Dla Young Leosia to kolejny krok w stronę bardziej zdecydowanego i świadomego wizerunku. Artystka już wcześniej zapowiadała zmianę kierunku, stawiając na estetykę „baddie” i większą niezależność artystyczną.

Wspólny numer z Malik Montana idealnie wpisuje się w tę narrację – pokazuje ją w bardziej odważnej odsłonie i potwierdza, że chce rozwijać się w nowym klimacie.

Duże zainteresowanie w sieci

Premiera utworu szybko odbiła się szerokim echem w social mediach. Do dnia premiery na TikToku nagrano pod niego ponad 1800 filmów. Fani komentują zarówno sam kawałek, jak i chemię między artystami. Wiele wskazuje na to, że współpraca trafiła w oczekiwania odbiorców i ma szansę stać się jednym z głośniejszych collabów tego roku.