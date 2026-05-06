Dawid Podsiadło lepszy niż Oskar Cyms. Daria Zawiałow wyżej niż sanah. Kuban najpopularniejszy z polskich raperów

Najczęściej grani artyści w polskim radiu w 2025 roku. Ranking OLiA Artyści od ZPAV

2026.05.06

opublikował:

Dawid Podsiadło fot. P. Tarasewicz

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Rok 2025 przyniósł ciekawe zmiany na rynku radiowym w Polsce. Najnowsze zestawienie OLiA Artyści, opublikowane przez ZPAV, pokazuje, którzy wykonawcy rzeczywiście dominowali w eterze. To unikalne spojrzenie na branżę muzyczną, ponieważ ranking nie skupia się na pojedynczych hitach, lecz na całkowitej obecności artystów w radiu.

Dawid Podsiadło liderem zestawienia

Na pierwszym miejscu rankingu OLiA Artyści 2025 znalazł się Dawid Podsiadło, który wygenerował ponad 44 tysiące emisji radiowych. To kolejny dowód na jego ogromną popularność i stabilną pozycję na polskim rynku muzycznym.

Podium uzupełnili:

  • Damiano David
  • Oskar Cyms

 

Silna pozycja polskich artystów

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z zestawienia jest dominacja polskich wykonawców w ścisłej czołówce. W TOP 10 znalazło się aż pięciu rodzimych artystów:

  • Dawid Podsiadło
  • Oskar Cyms
  • Daria Zawiałow
  • Sylwia Grzeszczak
  • sanah

Łącznie w TOP 100 znalazło się 36 polskich artystów, co pokazuje stabilny wzrost ich obecności w radiu na przestrzeni ostatnich lat.

Globalne gwiazdy nadal wysoko

Mimo silnej reprezentacji lokalnych wykonawców, w zestawieniu nie zabrakło największych światowych gwiazd. Wysokie pozycje zajęli m.in.:

  • Ed Sheeran
  • Dua Lipa
  • Calvin Harris
  • Taylor Swift
  • Rihanna
  • Coldplay

W rankingu pojawiły się również ponadczasowe legendy muzyki, takie jak Michael Jackson, Queen czy Tina Turner.

Hit to nie wszystko – przykład Alexa Warrena

Ciekawym przypadkiem jest Alex Warren. Jego utwór „Ordinary” był jednym z największych hitów radiowych 2025 roku, jednak sam artysta zajął dopiero 15. miejsce w rankingu OLiA Artyści.

To pokazuje kluczową różnicę: pojedynczy hit nie zawsze przekłada się na długofalową obecność w radiu.

Jak zmienia się rynek radiowy?

Dane historyczne wskazują na systematyczny wzrost znaczenia polskich artystów:

  • 2019 – 27 polskich wykonawców w TOP 100
  • 2020–2023 – od 30 do 32
  • 2024–2025 – stabilnie 36

Co więcej, w ostatnich latach liderami zestawienia byli głównie polscy artyści – wcześniej sanah, a teraz Dawid Podsiadło.

OLiA vs OLiA Artyści – czym się różnią?

Warto zrozumieć różnicę między dwoma kluczowymi zestawieniami:

  • OLiA (Oficjalna Lista Airplay) – mierzy popularność konkretnych utworów
  • OLiA Artyści – analizuje łączną obecność artysty w radiu

Ranking OLiA Artyści agreguje dane ze wszystkich utworów danego wykonawcy, uwzględniając tzw. impact, czyli szacunkową liczbę słuchaczy. Dzięki temu daje pełniejszy obraz realnej popularności.

 

Pełne zestawienie OLiA Artyści TOP 50

Oto lista 50 najczęściej granych artystów w polskich stacjach radiowych w 2025 roku:

  1. Dawid Podsiadło
  2. Damiano David
  3. Oskar Cyms
  4. Lady Gaga
  5. Daria Zawiałow
  6. Ed Sheeran
  7. David Guetta
  8. Sylwia Grzeszczak
  9. Shouse
  10. sanah
  11. Calvin Harris
  12. Dua Lipa
  13. Kuban
  14. Dawid Kwiatkowski
  15. Alex Warren
  16. Igo
  17. Michael Jackson
  18. Benson Boone
  19. Rihanna
  20. Roxette
  21. Wiktor Dyduła
  22. Katy Perry
  23. Wiktoria Kida
  24. Queen
  25. Sobel
  26. Ava Max
  27. sombr
  28. Taylor Swift
  29. Pitbull
  30. Margaret
  31. Pink
  32. Enrique Iglesias
  33. Coldplay
  34. Mosimann
  35. Roxie
  36. Lola Young
  37. Alan Walker
  38. Kygo
  39. Carla Fernandes
  40. Bon Jovi
  41. Bruno Mars
  42. Britney Spears
  43. Swedish House Mafia
  44. Imagine Dragons
  45. Lady Pank
  46. Eminem
  47. Teddy Swims
  48. Felix Jaehn
  49. Pezet
  50. Tina Turner

 

