Dawid Podsiadło lepszy niż Oskar Cyms. Daria Zawiałow wyżej niż sanah. Kuban najpopularniejszy z polskich raperów

Rok 2025 przyniósł ciekawe zmiany na rynku radiowym w Polsce. Najnowsze zestawienie OLiA Artyści, opublikowane przez ZPAV, pokazuje, którzy wykonawcy rzeczywiście dominowali w eterze. To unikalne spojrzenie na branżę muzyczną, ponieważ ranking nie skupia się na pojedynczych hitach, lecz na całkowitej obecności artystów w radiu.
Dawid Podsiadło liderem zestawienia
Na pierwszym miejscu rankingu OLiA Artyści 2025 znalazł się Dawid Podsiadło, który wygenerował ponad 44 tysiące emisji radiowych. To kolejny dowód na jego ogromną popularność i stabilną pozycję na polskim rynku muzycznym.
Podium uzupełnili:
Damiano David
Oskar Cyms
Silna pozycja polskich artystów
Jednym z najważniejszych wniosków płynących z zestawienia jest dominacja polskich wykonawców w ścisłej czołówce. W TOP 10 znalazło się aż pięciu rodzimych artystów:
Dawid Podsiadło
Oskar Cyms
Daria Zawiałow
Sylwia Grzeszczak
sanah
Łącznie w TOP 100 znalazło się 36 polskich artystów, co pokazuje stabilny wzrost ich obecności w radiu na przestrzeni ostatnich lat.
Globalne gwiazdy nadal wysoko
Mimo silnej reprezentacji lokalnych wykonawców, w zestawieniu nie zabrakło największych światowych gwiazd. Wysokie pozycje zajęli m.in.:
Ed Sheeran
Dua Lipa
Calvin Harris
Taylor Swift
Rihanna
Coldplay
W rankingu pojawiły się również ponadczasowe legendy muzyki, takie jak Michael Jackson, Queen czy Tina Turner.
Hit to nie wszystko – przykład Alexa Warrena
Ciekawym przypadkiem jest Alex Warren. Jego utwór „Ordinary” był jednym z największych hitów radiowych 2025 roku, jednak sam artysta zajął dopiero 15. miejsce w rankingu OLiA Artyści.
To pokazuje kluczową różnicę: pojedynczy hit nie zawsze przekłada się na długofalową obecność w radiu.
Jak zmienia się rynek radiowy?
Dane historyczne wskazują na systematyczny wzrost znaczenia polskich artystów:
2019 – 27 polskich wykonawców w TOP 100
2020–2023 – od 30 do 32
2024–2025 – stabilnie 36
Co więcej, w ostatnich latach liderami zestawienia byli głównie polscy artyści – wcześniej sanah, a teraz Dawid Podsiadło.
OLiA vs OLiA Artyści – czym się różnią?
Warto zrozumieć różnicę między dwoma kluczowymi zestawieniami:
OLiA (Oficjalna Lista Airplay) – mierzy popularność konkretnych utworów
OLiA Artyści – analizuje łączną obecność artysty w radiu
Ranking OLiA Artyści agreguje dane ze wszystkich utworów danego wykonawcy, uwzględniając tzw. impact, czyli szacunkową liczbę słuchaczy. Dzięki temu daje pełniejszy obraz realnej popularności.