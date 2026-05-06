Dawid Podsiadło lepszy niż Oskar Cyms. Daria Zawiałow wyżej niż sanah. Kuban najpopularniejszy z polskich raperów

Rok 2025 przyniósł ciekawe zmiany na rynku radiowym w Polsce. Najnowsze zestawienie OLiA Artyści, opublikowane przez ZPAV, pokazuje, którzy wykonawcy rzeczywiście dominowali w eterze. To unikalne spojrzenie na branżę muzyczną, ponieważ ranking nie skupia się na pojedynczych hitach, lecz na całkowitej obecności artystów w radiu.

Dawid Podsiadło liderem zestawienia

Na pierwszym miejscu rankingu OLiA Artyści 2025 znalazł się Dawid Podsiadło, który wygenerował ponad 44 tysiące emisji radiowych. To kolejny dowód na jego ogromną popularność i stabilną pozycję na polskim rynku muzycznym.

Podium uzupełnili:

Damiano David

Oskar Cyms

Silna pozycja polskich artystów

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z zestawienia jest dominacja polskich wykonawców w ścisłej czołówce. W TOP 10 znalazło się aż pięciu rodzimych artystów:

Dawid Podsiadło

Oskar Cyms

Daria Zawiałow

Sylwia Grzeszczak

sanah

Łącznie w TOP 100 znalazło się 36 polskich artystów, co pokazuje stabilny wzrost ich obecności w radiu na przestrzeni ostatnich lat.

Globalne gwiazdy nadal wysoko

Mimo silnej reprezentacji lokalnych wykonawców, w zestawieniu nie zabrakło największych światowych gwiazd. Wysokie pozycje zajęli m.in.:

Ed Sheeran

Dua Lipa

Calvin Harris

Taylor Swift

Rihanna

Coldplay

W rankingu pojawiły się również ponadczasowe legendy muzyki, takie jak Michael Jackson, Queen czy Tina Turner.

Hit to nie wszystko – przykład Alexa Warrena

Ciekawym przypadkiem jest Alex Warren. Jego utwór „Ordinary” był jednym z największych hitów radiowych 2025 roku, jednak sam artysta zajął dopiero 15. miejsce w rankingu OLiA Artyści.

To pokazuje kluczową różnicę: pojedynczy hit nie zawsze przekłada się na długofalową obecność w radiu.

Jak zmienia się rynek radiowy?

Dane historyczne wskazują na systematyczny wzrost znaczenia polskich artystów:

2019 – 27 polskich wykonawców w TOP 100

2020–2023 – od 30 do 32

2024–2025 – stabilnie 36

Co więcej, w ostatnich latach liderami zestawienia byli głównie polscy artyści – wcześniej sanah, a teraz Dawid Podsiadło.

OLiA vs OLiA Artyści – czym się różnią?

Warto zrozumieć różnicę między dwoma kluczowymi zestawieniami:

OLiA (Oficjalna Lista Airplay) – mierzy popularność konkretnych utworów

OLiA Artyści – analizuje łączną obecność artysty w radiu

Ranking OLiA Artyści agreguje dane ze wszystkich utworów danego wykonawcy, uwzględniając tzw. impact, czyli szacunkową liczbę słuchaczy. Dzięki temu daje pełniejszy obraz realnej popularności.

Pełne zestawienie OLiA Artyści TOP 50

Oto lista 50 najczęściej granych artystów w polskich stacjach radiowych w 2025 roku: