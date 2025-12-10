Daria Zawiałow świętuje sukcesy i zapowiada trasę halową 2027

CGM

2025.12.10

Daria Zawiałow, jedna z najważniejszych polskich artystek młodego pokolenia, kończy 2025 rok z rekordowymi osiągnięciami. Koncert na błoniach PGE Narodowego we wrześniu 2025 był największym solowym występem w jej karierze, będąc symbolicznym finałem ery albumu „Dziewczyna Pop”, który zdobył potrójną platynę.

Limitowana pula biletów na trasę koncertową

Już 10 grudnia o godz. 12:00 ruszy sprzedaż limitowanej, świątecznej puli biletów na halową trasę Darii Zawiałow w 2027 roku. Sprzedaż potrwa do 23 grudnia 2025 lub do wyczerpania puli.

Trasa obejmuje cztery miasta:

  • 08.05.2027 – Wrocław, Hala Stulecia

  • 15.05.2027 – Warszawa, COS Torwar

  • 22.05.2027 – Kraków, TAURON Arena Kraków

  • 29.05.2027 – Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA

Specjalny merch dla fanów

Oprócz biletów dostępny będzie nowy merch Darii Zawiałow, przygotowany z okazji finału albumu „Dziewczyna Pop”. To idealny pomysł na świąteczny prezent dla fanów oraz okazja do zachowania wyjątkowej pamiątki z trasy koncertowej.

Powrót z nową energią

Po intensywnym roku i ogromnej trasie koncertowej, Daria Zawiałow skupi się w nadchodzącym czasie na życiu prywatnym oraz przygotowaniach do kolejnego albumu. Artystka pochwaliła się również osobistym sukcesem – zdała egzamin na prawo jazdy, co daje jej nową energię i symboliczny start w 2027 roku.

