Szukaj
CGM

Czy Victoria Beckham właśnie zapowiedziała powrót Spice Girls? Czyżby sukces Oasis zachęcił dziewczyny do powrotu na scenę

Victoria Beckham rozpaliła wyobraźnię fanów Spice Girls

2025.09.30

opublikował:

Czy Victoria Beckham właśnie zapowiedziała powrót Spice Girls? Czyżby sukces Oasis zachęcił dziewczyny do powrotu na scenę

foto: mat. pras.

„Tempting…” – sugestywny wpis na Instagramie

Victoria Beckham rozpaliła wyobraźnię fanów Spice Girls po tym, jak wraz z rodziną pojawiła się na koncercie Oasis w Wembley. Projektantka mody i była członkini kultowego girlsbandu opublikowała zdjęcie z wydarzenia, podpisując je słowem „Tempting…”. Oznaczyła w nim zarówno zespół Oasis, jak i pozostałe Spice Girls: Emmę Bunton, Melanie C, Geri Halliwell oraz Mel B.

Spice Girls – czy nadejdzie wielki powrót?

Od lat krążą plotki o powrocie Spice Girls w pełnym składzie. Ostatni raz wszystkie pięć członkiń wystąpiło razem publicznie podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. W 2019 roku odbyła się trasa koncertowa bez udziału Victorii Beckham, a w ostatnich latach kolejne członkinie dawały fanom nadzieję na comeback.

Mel B wielokrotnie sugerowała, że jest „zawsze gotowa” na trasę, Emma Bunton wydała świąteczną wersję hitu „2 Become 1”, a Melanie C wprost mówiła, że z okazji 30-lecia „Wannabe” najwyższy czas na ponowne połączenie sił. Geri Halliwell podchodzi do pomysłu bardziej sceptycznie, zastanawiając się nad „relewancją” takiego powrotu.

Rodzinny wieczór Beckhamów w Wembley

Na koncercie Oasis Victoria pojawiła się z mężem, Davidem Beckhamem, oraz dziećmi – Romeem, Cruzem, Harper i dziewczyną Cruza, Jackie. David aktywnie relacjonował wydarzenie, publikując nagrania ze swojego śpiewania do „Little By Little” oraz zdjęcia zza kulis z muzykami, w tym Paulem „Boneheadem” Arthurse’em i Richardem Ashcroftem.

Co dalej ze Spice Girls?

Choć David Beckham w ubiegłym roku studził emocje, twierdząc, że pełna reaktywacja grupy raczej nie nastąpi, nowy wpis Victorii ponownie nakręcił spekulacje. Coraz więcej wskazuje na to, że Spice Girls mogą pójść śladami Oasis i przygotować wielki powrót na scenę.

Tagi


Popularne newsy

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany
NEWS

Kubańczyk przekonuje, że „trawa ogłupia”. Raper wyjaśnia, dlaczego zrezygnował (prawie) z marihuany

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego
NEWS

Numer Raz ocenia dissy Tego Typa Mesa i Tedego

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”
NEWS

Bedoes kłania się weteranowi polskiej sceny: „To prawdziwy OG”

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”
NEWS

Doda o sanah: „Słyszałam, że jest ostra i dużo przeklina (…) Szkoda, że nie możemy zobaczyć tej drugiej twarzy”

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica
NEWS

Wiemy kto wystąpi w przerwie Super Bowl 2026. Nie jest to ani Taylor Swift, ani Metallica

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce
NEWS

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce

Ten Typ Mes chciałby się zakochać
NEWS

Ten Typ Mes chciałby się zakochać

Polecane

CGM
Mo Chara z Kneecap rozważa pozew przeciwko brytyjskiemu państwu. Muzyk został oskarżony o terroryzm

Mo Chara z Kneecap rozważa pozew przeciwko brytyjskiemu państwu. Muzyk ...

Sprawa rapera uznana za „nieważną”

2 godziny temu

CGM
Doda kończy karierę? „Już nic więcej mnie tu nie czeka”

Doda kończy karierę? „Już nic więcej mnie tu nie czeka”

Ikona polskiego popu żegna się ze sceną

2 godziny temu

CGM
Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagramie

Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagr ...

„Oszczędź sobie łez, Ariana"

4 godziny temu

CGM
Madonna: „Myślałam nawet o samobójstwie. Nie mogłam już znieść tego bólu”

Madonna: „Myślałam nawet o samobójstwie. Nie mogłam już znieść t ...

Madonna o najciemniejszych momentach życia

5 godzin temu

CGM
Martwa 15-latka znaleziona w samochodzie d4vd – szeryf twierdzi, że ustalenie przyczyny śmierci będzie kluczowe

Martwa 15-latka znaleziona w samochodzie d4vd – szeryf twierdzi, ...

Sprawa pozostaje otwarta, a klucz do jej rozwiązania może leżeć w raporcie medycznym

5 godzin temu

CGM
Ten Typ Mes chciałby się zakochać

Ten Typ Mes chciałby się zakochać

"Mogłem staranniej dobierać ludzi" - przyznaje artysta

11 godzin temu