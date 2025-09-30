Czy Victoria Beckham właśnie zapowiedziała powrót Spice Girls? Czyżby sukces Oasis zachęcił dziewczyny do powrotu na scenę

foto: mat. pras.

„Tempting…” – sugestywny wpis na Instagramie

Victoria Beckham rozpaliła wyobraźnię fanów Spice Girls po tym, jak wraz z rodziną pojawiła się na koncercie Oasis w Wembley. Projektantka mody i była członkini kultowego girlsbandu opublikowała zdjęcie z wydarzenia, podpisując je słowem „Tempting…”. Oznaczyła w nim zarówno zespół Oasis, jak i pozostałe Spice Girls: Emmę Bunton, Melanie C, Geri Halliwell oraz Mel B.

Spice Girls – czy nadejdzie wielki powrót?

Od lat krążą plotki o powrocie Spice Girls w pełnym składzie. Ostatni raz wszystkie pięć członkiń wystąpiło razem publicznie podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. W 2019 roku odbyła się trasa koncertowa bez udziału Victorii Beckham, a w ostatnich latach kolejne członkinie dawały fanom nadzieję na comeback.

Mel B wielokrotnie sugerowała, że jest „zawsze gotowa” na trasę, Emma Bunton wydała świąteczną wersję hitu „2 Become 1”, a Melanie C wprost mówiła, że z okazji 30-lecia „Wannabe” najwyższy czas na ponowne połączenie sił. Geri Halliwell podchodzi do pomysłu bardziej sceptycznie, zastanawiając się nad „relewancją” takiego powrotu.

Rodzinny wieczór Beckhamów w Wembley

Na koncercie Oasis Victoria pojawiła się z mężem, Davidem Beckhamem, oraz dziećmi – Romeem, Cruzem, Harper i dziewczyną Cruza, Jackie. David aktywnie relacjonował wydarzenie, publikując nagrania ze swojego śpiewania do „Little By Little” oraz zdjęcia zza kulis z muzykami, w tym Paulem „Boneheadem” Arthurse’em i Richardem Ashcroftem.

Co dalej ze Spice Girls?

Choć David Beckham w ubiegłym roku studził emocje, twierdząc, że pełna reaktywacja grupy raczej nie nastąpi, nowy wpis Victorii ponownie nakręcił spekulacje. Coraz więcej wskazuje na to, że Spice Girls mogą pójść śladami Oasis i przygotować wielki powrót na scenę.