CGM

Courtney Love zapowiada trasę Hole z Melissą Auf Der Maur

Hole wraca po latach przerwy?

2026.03.05

opublikował:

Courtney Love zapowiada trasę Hole z Melissą Auf Der Maur

Foto: @piotr_tarasewicz/ @cgm.pl

Courtney Love ponownie rozbudziła nadzieje fanów grupy Hole na jej reunion z Melissą Auf Der Maur. Legendarny skład zespołu, który przerwał działalność w 2002 roku, pojawiał się jedynie okazjonalnie w latach 2009–2012, a od tamtej pory Love często zapowiadała i wycofywała się z planów reaktywacji.

Tym razem artystka najwyraźniej sugeruje, że mogłoby dojść do prawdziwego powrotu klasycznego składu.

Tajemniczy post na Instagramie

Pogłoski o trasie reunion pojawiły się po opublikowaniu przez Courtney Love zagadkowego wideo na Instagramie (3 marca 2026). W materiale Auf Der Maur pozowała w zwiewnej sukni, a w świetle reflektorów błyszczał okazały złoty pierścień. W tle słychać kultowy utwór Hole z 1998 roku – „Malibu”.

Love podpisała post: „So do we tell the kids about the tour?”, a Auf Der Maur dodała komentarz: „It starts with eternal love…”.

Wspólne projekty po latach

Artystki spotkały się ponownie w studiu w 2024 roku po ponad dwudziestu latach przerwy, a później tego samego roku wspólnie nagrały cover utworu Song To The Siren autorstwa Tima Buckleya w interpretacji 070 Shake. Te wydarzenia dodatkowo podsyciły spekulacje o możliwej trasie koncertowej Hole w klasycznym składzie.

Fani czekają na oficjalne potwierdzenie

Chociaż informacje wciąż pozostają nieoficjalne, post Courtney Love jest najsilniejszym dotychczas sygnałem, że zespół może wrócić na scenę. Fani mają nadzieję na ogłoszenie szczegółów trasy i ewentualne koncerty w 2026 roku.

Tagi


Popularne newsy

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie
NEWS

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie

Reżyser dokumentu o Lil Waynie twierdzi, że Drake był „zbyt dużym lamusem” żeby pordóżowac tourbusem rapera
NEWS

Reżyser dokumentu o Lil Waynie twierdzi, że Drake był „zbyt dużym lamusem” żeby pordóżowac tourbusem rapera

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on
NEWS

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju
NEWS

Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju

Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 tysięcy fanów
NEWS

Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 tysięcy fanów

Machine Gun Kelly uczcił córkę z Megan Fox nowym tatuażem
NEWS

Machine Gun Kelly uczcił córkę z Megan Fox nowym tatuażem

Justin Bieber świętuje 32. urodziny z żoną: „Nie ma nikogo, z kim wolałbym spędzić moje urodziny”
NEWS

Justin Bieber świętuje 32. urodziny z żoną: „Nie ma nikogo, z kim wolałbym spędzić moje urodziny”

Polecane

CGM
Hodak wrócił z singlem „Magnifique” w dniu swoich 30. urodzin

Hodak wrócił z singlem „Magnifique” w dniu swoich 30. urodzin

Nowy singiel rapera po ponad rocznej przerwie

2 godziny temu

CGM
Olivia Dean faworytką do zaśpiewania nowej piosenki do filmu o Jamesie Bondzie

Olivia Dean faworytką do zaśpiewania nowej piosenki do filmu o Jamesie ...

Olivia Dean na czele typowań bukmacherów

2 godziny temu

CGM
Dawid Kwiatkowski o młodości w show-biznesie. Wspomina alkohol, narkotyki i trudne początki kariery

Dawid Kwiatkowski o młodości w show-biznesie. Wspomina alkohol, narkot ...

Wokalista szczerze o początkach kariery

3 godziny temu

NEWS
Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńska z piosenką dla swojego taty

Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńs ...

Sebastian Karpiel-Bułecka przyznał, że dla takich występów jest w tym programie

22 godziny temu

CGM
Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju

Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli ...

"Mamy farta, że nie trafiliśmy do Dubaju"

23 godziny temu

CGM
Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

Netflix ogłasza gwiazdy spin-offu

1 dzień temu