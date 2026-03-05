Courtney Love zapowiada trasę Hole z Melissą Auf Der Maur

Foto: @piotr_tarasewicz/ @cgm.pl

Courtney Love ponownie rozbudziła nadzieje fanów grupy Hole na jej reunion z Melissą Auf Der Maur. Legendarny skład zespołu, który przerwał działalność w 2002 roku, pojawiał się jedynie okazjonalnie w latach 2009–2012, a od tamtej pory Love często zapowiadała i wycofywała się z planów reaktywacji.

Tym razem artystka najwyraźniej sugeruje, że mogłoby dojść do prawdziwego powrotu klasycznego składu.

Tajemniczy post na Instagramie

Pogłoski o trasie reunion pojawiły się po opublikowaniu przez Courtney Love zagadkowego wideo na Instagramie (3 marca 2026). W materiale Auf Der Maur pozowała w zwiewnej sukni, a w świetle reflektorów błyszczał okazały złoty pierścień. W tle słychać kultowy utwór Hole z 1998 roku – „Malibu”.

Love podpisała post: „So do we tell the kids about the tour?”, a Auf Der Maur dodała komentarz: „It starts with eternal love…”.

Wspólne projekty po latach

Artystki spotkały się ponownie w studiu w 2024 roku po ponad dwudziestu latach przerwy, a później tego samego roku wspólnie nagrały cover utworu Song To The Siren autorstwa Tima Buckleya w interpretacji 070 Shake. Te wydarzenia dodatkowo podsyciły spekulacje o możliwej trasie koncertowej Hole w klasycznym składzie.

Fani czekają na oficjalne potwierdzenie

Chociaż informacje wciąż pozostają nieoficjalne, post Courtney Love jest najsilniejszym dotychczas sygnałem, że zespół może wrócić na scenę. Fani mają nadzieję na ogłoszenie szczegółów trasy i ewentualne koncerty w 2026 roku.