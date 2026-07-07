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Coolio zostawił ogromne długi po śmierci. Ujawniono szczegóły majątku rapera

Coolio miał zaległości podatkowe i roszczenia wierzycieli

2026.07.07

opublikował:

coolio

Śmierć Coolio w 2022 roku wciąż budzi zainteresowanie fanów hip-hopu. Teraz ujawniono szczegóły dotyczące majątku legendarnego rapera. Dokumenty sądowe pokazują, że artysta pozostawił po sobie nie tylko muzyczne dziedzictwo, ale również ogromne zobowiązania finansowe. Spadek po Coolio obciążają długi sięgające setek tysięcy dolarów.

 

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Majątek Coolio miał znacznie więcej długów niż pieniędzy

Coolio, którego prawdziwe imię i nazwisko brzmiało Artis Leon Ivey Jr., zmarł 28 września 2022 roku w wieku 59 lat. Po jego śmierci rozpoczęto procedurę dotyczącą zarządzania majątkiem rapera.

Z dokumentów sądowych wynika, że osoba odpowiedzialna za spadek, Jarel Posey, wykazała na koncie majątku zaledwie 24 385,60 dolarów. Kwota ta jest jednak niewielka w porównaniu z zadłużeniem, które pozostało po artyście.

Coolio miał zaległości podatkowe i roszczenia wierzycieli

Według ujawnionych dokumentów spadek po Coolio obciążają przede wszystkim zaległości podatkowe. Łączna kwota zobowiązań wobec władz federalnych i stanowych wynosi około 140 tysięcy dolarów.

Dodatkowo do majątku zgłoszono roszczenie w wysokości około 173 tysięcy dolarów przez kobietę o nazwisku Randa Davis. W dokumentach znalazły się także niezapłacone rachunki medyczne wynoszące około 1,4 tysiąca dolarów.

Oznacza to, że długi Coolio mogą znacząco przewyższać wartość oficjalnie wykazanych aktywów.

Czy dzieci Coolio odziedziczą majątek po raperze?

Coolio pozostawił siedmioro dzieci. Na ten moment nie wiadomo, czy jego potomkowie otrzymają jakiekolwiek pieniądze ze spadku.

Jeżeli zobowiązania przewyższają wartość majątku, środki pozostałe po artyście mogą zostać przeznaczone przede wszystkim na spłatę wierzycieli. Możliwe jest jednak, że Coolio posiadał prywatne fundusze lub aktywa znajdujące się poza oficjalnym postępowaniem spadkowym.

Przyczyna śmierci Coolio

Coolio zmarł we wrześniu 2022 roku w Los Angeles. Początkowo służby informowały, że w miejscu śmierci nie znaleziono narkotyków ani akcesoriów związanych z ich używaniem.

Późniejszy raport koronera wykazał jednak, że przyczyną śmierci rapera były skutki działania fentanylu, heroiny i metamfetaminy. W dokumentacji medycznej wskazano również na problemy zdrowotne artysty, w tym chorobę serca oraz astmę.

Coolio – legenda hip-hopu i twórca „Gangsta’s Paradise”

Mimo problemów finansowych po śmierci Coolio pozostaje jedną z najważniejszych postaci amerykańskiego rapu lat 90. Największą popularność zdobył dzięki utworowi „Gangsta’s Paradise”, który stał się światowym hitem i jednym z najbardziej rozpoznawalnych numerów w historii hip-hopu.

Historia spadku Coolio pokazuje, że nawet wielka kariera muzyczna i międzynarodowa sława nie zawsze oznaczają ogromny majątek pozostawiony rodzinie.

 

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