Chris Martin z Coldplay zaskoczył młodą parę i zaśpiewał im do pierwszego tańca na ślubie

Niezwykła niespodzianka od lidera Coldplay

2025.12.17

Chris Martin, frontman zespołu Coldplay, sprawił młodej parze wyjątkową niespodziankę. Podczas ich wesela osobiście wykonał utwór na pierwszy taniec. Nagrania z wydarzenia błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Do zdarzenia doszło w sobotę 13 grudnia w Blithfield Lakeside Barns w Rugeley w hrabstwie Staffordshire. Chris Martin, ubrany niepozornie w jeansy i czapkę, wszedł na salę bez zapowiedzi i zasiadł do pianina, wykonując utwór „All My Love” z albumu „Moon Music” z 2024 roku.

Jak doszło do występu Chrisa Martina na weselu?

Pomysł wyszedł od mamy pana młodego, która skontaktowała się z zespołem Coldplay z prośbą o nagranie krótkiej wiadomości wideo dla młodej pary. Ku jej zaskoczeniu, ekipa zespołu miała odpowiedzieć:
„Możemy zrobić coś lepszego”, po czym zapowiedzieli, że Chris Martin pojawi się na uroczystości osobiście.

Para młoda miała początkowo nie zdawać sobie sprawy, że to Martin śpiewa ich pierwszy taniec. Dopiero gdy zauważyli, kto siedzi za pianinem, ich reakcja była pełna szoku i wzruszenia.

Występ, który poruszył gości

Na dostępnych nagraniach można zobaczyć, jak wokalista Coldplay gra cały utwór od początku do końca, po czym składa parze życzenia, mówi do gości: „See you later” i dyskretnie opuszcza salę. To krótki, ale niezwykle emocjonalny moment, który zostanie w pamięci młodej pary na całe życie.

„All My Love” – „ostatni” singiel w historii Coldplay?

Wykonany przez Martina utwór jest szczególny również dla samego zespołu. Martin wcześniej zdradził, że „All My Love” ma być ostatnim singlem Coldplay w ich karierze. Pochodzi on z albumu „Moon Music”, który zebrał pozytywne recenzje.

Trasa Coldplay bije rekordy

Po premierze albumu Coldplay kontynuowali swoją gigantyczną trasę „Music Of The Spheres”, która zakończyła się we wrześniu i stała się drugą w historii trasą koncertową, która przekroczyła miliard dolarów przychodu. Co więcej, na przedostatnim koncercie Chris Martin ogłosił, że zespół ma przed sobą jeszcze 138 koncertów, a ich daty na rok 2027 zostaną ogłoszone wkrótce.

 

