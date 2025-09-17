Szukaj
Chris Martin całuje asfalt. Nietypowy rytuał wokalisty Coldplay

W 2005 roku Chris Martin przeżył koszmar podczas lotu nad Afryką Zachodnią

2025.09.17

Chris Martin całuje asfalt. Nietypowy rytuał wokalisty Coldplay

Chris Martin, frontman zespołu Coldplay, ponownie zaskoczył fanów nietypowym zachowaniem. Muzyk został zauważony na lotnisku w Sydney, gdy pocałował pas startowy przed wejściem do prywatnego samolotu lecącego do Auckland w Nowej Zelandii.

Nietypowy zwyczaj Chrisa Martina

Tuż przed wejściem na pokład, lider Coldplay uklęknął na ziemi i ucałował asfalt. Nie jest to pierwszy raz, kiedy artysta wykonał taki gest – podobne sytuacje miały miejsce w Malezji i Indonezji podczas wcześniejszych tras koncertowych.

Choć Martin nigdy oficjalnie nie wyjaśnił powodów tego rytuału, fani i media przypuszczają, że może on mieć związek z dramatycznym wydarzeniem sprzed lat.

Bliskie spotkanie ze śmiercią

W 2005 roku Chris Martin przeżył koszmar podczas lotu nad Afryką Zachodnią. Jego samolot wpadł w burzę piaskową w drodze do Ghany, gdzie muzyk miał wspierać działania organizacji Oxfam.

Jak relacjonował w rozmowie z The Sun:

„To było przerażające, samolot trząsł się we wszystkie strony. Nie widziałem ziemi, i jak się okazało – pilot też.”

W tamtym czasie Martin był żonaty z aktorką Gwyneth Paltrow i miał już roczną córkę Apple. Wspominał, że w trakcie dramatu myślał jedynie o niej:

„Pomyślałem: Moja córka będzie musiała mieć ojczyma.”

 

 

