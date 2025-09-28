Cardi B przyznała się do operacji zmniejszenia pośladków

Cardi B ujawniła, że przeszła operację zmniejszenia pośladków. Raperka opowiedziała o bolesnym zabiegu i trudnej rekonwalescencji w najnowszym odcinku podcastu Call Her Daddy.

Gwiazda hitu Bodak Yellow, która spodziewa się dziecka ze sportowcem NFL Stefonem Diggsem, zdradziła, że zabieg miał na celu zmniejszenie efektów wcześniejszej operacji typu Brazilian Butt Lift (BBL).

Trudna rekonwalescencja

Cardi B podkreśliła, że operacja nie była łatwa, a powrót do zdrowia trwał aż trzy miesiące. – Musiałam leżeć w łóżku, bo byłam pocięta od dołu i od góry – opowiadała.

Choć przyznała, że czasem marzy o jeszcze mniejszych pośladkach, zaznaczyła, że nie zdecyduje się już na kolejną operację. – Nie postawię się w takiej sytuacji tylko dlatego, że komuś nie podoba się moje ciało – dodała.

Presja i oczekiwania

Raperka zwróciła uwagę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak skomplikowane są tego typu operacje. – Ludzie myślą, że to tak, jakby włożyć rurkę i wszystko odessać. A to zupełnie inaczej wygląda – tłumaczyła.

Jednocześnie przyznała, że mimo presji społecznej i opinii internautów, dziś czuje się dobrze w swoim ciele. – Patrzę w lustro i nie zmieniłabym niczego – wyznała.