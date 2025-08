Busta Rhymes z gwiazdą w Alei Gwiazd w Hollywood: „Dziś czuję się kompletny”

Busta Rhymes oficjalnie otrzymał swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame w piątek, 1 sierpnia. To wyróżnienie nadchodzi niemal 30 lat po wydaniu jego debiutanckiego albumu The Coming, który zapoczątkował jego imponującą karierę muzyczną.

LL COOL J, Chuck D i Big Daddy Kane przemawiają na uroczystości

Ceremonia była pełna emocji i obecności legend rapu. Przemówienia wygłosili LL COOL J, którego flow inspirował Bustę do stworzenia swoich pierwszych rymów, Big Daddy Kane oraz Chuck D z Public Enemy – ten ostatni nadał Busta Rhymesowi jego sceniczny pseudonim.

Chuck D przypomniał, że choć mówi, iż tylko „przedstawił” pseudonim Busta Rhymes, sam artysta twierdzi, że był to jeden z największych darów jego życia:

„Moje imię przed Busta Rhymes brzmiało Chill-O-Skee”.

Busta Rhymes: „Nie szukałem skrótów, nie chciałem kodów do oszustwa”

Podczas emocjonalnego przemówienia, ze łzami w oczach, Busta wspominał swoje początki, trudną młodość i determinację:

„Ciężko pracowałem i nigdy nie szukałem skrótów. Nie prosiłem o kod do oszustwa. Chciałem uczciwie zdobywać moje prawo do przejścia”.

Artysta mówił również o tym, jak w wieku 12 lat wpadł w problemy z prawem, a potem stworzył grupę Leaders of the New School, która była jego pierwszym poważnym krokiem na scenie.

Podziękowania dla bliskich i współpracowników

Busta Rhymes nie zapomniał o tych, którzy wspierali go przez lata. Podziękował swojej matce, dzieciom, członkom zespołu, a także Sylvii Rhone, szefowej Epic Records.

„Czuję się dziś kompletny. Zakończyliśmy ten rozdział i rodzimy nowy. Nie jestem już Daniel-Sanem – teraz jestem Panem Miyagi”.

Busta Rhymes: nowa rola filmowa i album „Vengeance”

Po zakończeniu ceremonii Busta Rhymes pozował do zdjęć razem z LL COOL J, Chuckiem D, Big Daddy Kane’em oraz Big Boyem. Oprócz otrzymania gwiazdy, Busta świętuje także premierę swojej roli w filmie „The Naked Gun” (reboot), który zadebiutował tego samego dnia. To jednak nie koniec — już we wrześniu artysta planuje premierę swojego nowego albumu zatytułowanego „Vengeance”.