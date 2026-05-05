BSK wracają z nowym singlem „Tarantino” – nowa era duetu z Wrocławia

2026.05.05

__Bsk, Magiera - Tarantino

Po długiej przerwie wydawniczej duet BSK, tworzony przez Jaya K i Fifiego, ponownie pojawia się na scenie muzycznej. Ich najnowszy singiel „Tarantino”, który miał premierę 30 kwietnia 2026 roku, to wyraźny sygnał rozpoczęcia nowego etapu w ich twórczości. Artyści wracają w mocnym stylu, prezentując świeże brzmienie i nową jakość, która może przyciągnąć zarówno dotychczasowych fanów, jak i zupełnie nowych słuchaczy.

Współpraca z Magierą – gwarancja jakości

Nowy utwór powstał we współpracy z Magierą, który od lat wyznacza standardy na polskiej scenie hip-hopowej. Połączenie dwóch muzycznych światów – charakterystycznego stylu BSK oraz doświadczenia producenckiego Magiery – zaowocowało projektem, który wyróżnia się na tle współczesnych produkcji.

To właśnie ta kolaboracja zapowiada nadchodzącą EP-kę, która już teraz budzi spore zainteresowanie wśród fanów. Wspólny projekt może okazać się jednym z ciekawszych wydawnictw tego roku.

 

„Tarantino” – alternatywne brzmienie i wyrazisty klimat

Singiel „Tarantino” to utwór utrzymany w alternatywnym klimacie, który od pierwszych sekund przyciąga uwagę słuchacza. Kompozycja wyróżnia się dopracowanym brzmieniem, a jednocześnie zachowuje naturalność i autentyczność, co sprawia, że odbiór jest niezwykle przyjemny.

Charakterystyczny refren szybko wpada w ucho i zostaje w pamięci na długo po odsłuchu. To tzw. „crispy track”, który łączy nowoczesną produkcję z wyrazistą tożsamością artystyczną duetu.

Nowy rozdział w karierze BSK

Powrót BSK nie jest przypadkowy – „Tarantino” wyraźnie pokazuje, że artyści dojrzeli muzycznie i są gotowi na kolejny etap swojej kariery. Nowe brzmienie, odważniejsze podejście do produkcji oraz współpraca z uznanym producentem wskazują na świadomy rozwój i chęć eksplorowania nowych kierunków.

Fani mogą spodziewać się, że nadchodząca EP-ka będzie kontynuacją tej estetyki, a jednocześnie przyniesie jeszcze więcej muzycznych niespodzianek.

 

