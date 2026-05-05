BSK wracają z nowym singlem „Tarantino” – nowa era duetu z Wrocławia

Po długiej przerwie wydawniczej duet BSK, tworzony przez Jaya K i Fifiego, ponownie pojawia się na scenie muzycznej. Ich najnowszy singiel „Tarantino”, który miał premierę 30 kwietnia 2026 roku, to wyraźny sygnał rozpoczęcia nowego etapu w ich twórczości. Artyści wracają w mocnym stylu, prezentując świeże brzmienie i nową jakość, która może przyciągnąć zarówno dotychczasowych fanów, jak i zupełnie nowych słuchaczy.

Współpraca z Magierą – gwarancja jakości

Nowy utwór powstał we współpracy z Magierą, który od lat wyznacza standardy na polskiej scenie hip-hopowej. Połączenie dwóch muzycznych światów – charakterystycznego stylu BSK oraz doświadczenia producenckiego Magiery – zaowocowało projektem, który wyróżnia się na tle współczesnych produkcji.

To właśnie ta kolaboracja zapowiada nadchodzącą EP-kę, która już teraz budzi spore zainteresowanie wśród fanów. Wspólny projekt może okazać się jednym z ciekawszych wydawnictw tego roku.