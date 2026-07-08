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Bruce Springsteen o krytyce Donalda Trumpa: „To właśnie jest patriotyzm”

Muzyk zabrał głos na temat patriotyzmu

2026.07.08

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Bruce Springsteen 2020

fot. mat. pras.

Bruce Springsteen po raz kolejny odniósł się do krytyki Donalda Trumpa. Legendarny amerykański muzyk podkreślił, że nie uważa swoich wypowiedzi za przejaw braku lojalności wobec kraju. Wręcz przeciwnie – jego zdaniem prawdziwy patriotyzm polega na gotowości do dostrzegania problemów i otwartym mówieniu o nich.

Podczas programu „Bruce Springsteen: Finding America in Song” artysta wyjaśnił, że wierzy w tzw. „krytyczny patriotyzm”.

„Miłość do kraju oznacza również dostrzeganie jego wad”

Springsteen stwierdził, że patriotą jest osoba, która kocha swój kraj na tyle, by potrafić spojrzeć na niego w sposób uczciwy i dostrzec jego niedoskonałości.

Według muzyka właśnie taka postawa daje szansę na rozwój społeczeństwa oraz budowanie lepszej przyszłości.

Od lat otwarcie krytykuje Donalda Trumpa

Bruce Springsteen od wielu lat nie ukrywa swoich poglądów politycznych i wielokrotnie krytykował Donalda Trumpa oraz jego administrację. W przeszłości określał byłego prezydenta USA jako osobę niekompetentną i przekonywał, że powinien ponieść polityczne konsekwencje swoich działań.

Równie zdecydowanie odpowiadał sam Donald Trump, który wielokrotnie publicznie komentował wypowiedzi muzyka i krytykował jego zaangażowanie polityczne.

Protest song i nadzieja na lepszą przyszłość

Springsteen zdradził również, że jego najnowszy utwór „Streets Of Minneapolis” powstał pod wpływem silnych emocji i był świadomie napisany jako protest song. Przyznał, że inspiracją do jego stworzenia były wydarzenia związane z działaniami służb w Stanach Zjednoczonych.

Artysta podkreślił jednocześnie, że mimo obecnych podziałów pozostaje umiarkowanym optymistą i wierzy, że Stany Zjednoczone wyjdą z obecnego kryzysu silniejsze.

„Jestem przede wszystkim zatroskanym obywatelem”

Muzyk zaznaczył, że nie postrzega siebie jako aktywisty politycznego. Jak sam mówi, jest przede wszystkim obywatelem, który poprzez muzykę i swoje wypowiedzi wyraża troskę o przyszłość kraju.

Springsteen dodał, że wierzy w możliwość prowadzenia dialogu nawet z osobami o odmiennych poglądach i ma nadzieję na odnalezienie wspólnego języka z fanami, którzy nie zgadzają się z jego politycznymi opiniami.

 

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