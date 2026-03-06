CGM

Britney Spears prowadziła samochód nie tylko pod wpływem alkoholu, ale także pod wpływem narkotyków?

W samochodzie znaleziono nieznaną substancję

2026.03.06

opublikował:

Britney Spears prowadziła samochód nie tylko pod wpływem alkoholu, ale także pod wpływem narkotyków?

Wokół Britney Spears znów zrobiło się głośno. Po zatrzymaniu za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu pojawiły się nowe informacje, które mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację gwiazdy pop. Według najnowszych ustaleń policji artystka może odpowiadać również za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków.

Sprawa wciąż jest w toku, a śledczy czekają na wyniki badań chemicznych, które mają potwierdzić obecność nielegalnych substancji w organizmie piosenkarki.

@cgm.plPoruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńska z piosenką dla swojego taty #MBTM #MustBeTheMusic #JulitaKaczynska #cgm♬ original sound – CGM.PL

Policyjny pościg i zatrzymanie Britney Spears

Do zatrzymania doszło w hrabstwie Ventura w Kalifornii. Funkcjonariusze ruszyli w pościg za samochodem należącym do artystki po tym, jak zauważyli niebezpieczne manewry wykonywane na drodze.

Po trwającym około godzinę pościgu gwiazda została zatrzymana przez funkcjonariuszy California Highway Patrol. Jak informują media, około godziny 21:30 Britney Spears została zakuta w kajdanki.

Portal TMZ przekazał szczegóły zdarzenia:

„Około godziny 21:30 gwiazda popu została zakuta w kajdanki przez funkcjonariuszy California Highway Patrol. Następnie około godziny 3 nad ranem została formalnie osadzona przez biuro szeryfa”.

Według informacji z rejestru zatrzymanych artystka opuściła areszt około godziny 6 rano.

W samochodzie znaleziono nieznaną substancję

Nowe oświadczenie policji wskazuje, że podczas interwencji funkcjonariusze zauważyli u piosenkarki „oznaki zaburzenia”. W trakcie kontroli przeprowadzono kilka testów trzeźwości.

Dodatkowo w samochodzie marki BMW należącym do gwiazdy znaleziono substancję nieznanego pochodzenia.

Rzecznik policji poinformował:

„Obecnie czekamy na wyniki testów chemicznych, które mają potwierdzić obecność substancji w jej organizmie”.

Jeśli badania potwierdzą obecność narkotyków, zarzuty wobec Britney Spears mogą zostać rozszerzone.

Czy Britney Spears uniknie więzienia?

Według ustaleń portalu TMZ współpracownicy piosenkarki pracują nad rozwiązaniem, które mogłoby pomóc jej uniknąć kary więzienia.

Rozważane jest skierowanie artystki na specjalistyczne leczenie odwykowe. Terapia miałaby potrwać kilka miesięcy i odbywać się pod nadzorem specjalistów z zakresu psychiatrii oraz leczenia uzależnień.

Takie rozwiązanie w wielu podobnych sprawach bywa traktowane jako alternatywa dla kary pozbawienia wolności.

Kiedy odbędzie się rozprawa?

Sprawa Britney Spears trafi do sądu już wkrótce. Termin rozprawy wyznaczono na 4 maja. Wtedy okaże się, jakie konsekwencje poniesie artystka za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a być może także narkotyków.

Do tego czasu śledczy będą analizować zgromadzone dowody oraz wyniki badań toksykologicznych.

Tagi


Popularne newsy

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara
NEWS

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Harry Styles wyjaśnia, dlaczego wybiera rezydencje koncertowe zamiast światowej trasy
NEWS

Harry Styles wyjaśnia, dlaczego wybiera rezydencje koncertowe zamiast światowej trasy

Pitbull ogłasza dwa halowe koncerty w Polsce
NEWS

Pitbull ogłasza dwa halowe koncerty w Polsce

Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła
NEWS

Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła

Dawid Kwiatkowski o młodości w show-biznesie. Wspomina alkohol, narkotyki i trudne początki kariery
NEWS

Dawid Kwiatkowski o młodości w show-biznesie. Wspomina alkohol, narkotyki i trudne początki kariery

Odchodzi z zespołu po 61 latach. Bruce Johnston opuszcza The Beach Boys
NEWS

Odchodzi z zespołu po 61 latach. Bruce Johnston opuszcza The Beach Boys

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”
NEWS

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”

Polecane

CGM
Fekir wraca z nowym singlem „Demon w głowie 2”

Fekir wraca z nowym singlem „Demon w głowie 2”

Zapowiedź albumu „GEN ULTIMATE”

14 minut temu

CGM
Agata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: „Kut*s jest dobry, jak mi od niego odpierd*la”

Agata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: &#82 ...

„Wyglądam dobrze” już w sieci

24 minuty temu

CGM
Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Damian Stampka-Łoziński oczarowuje jurorów w Must Be The Music

Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Dami ...

Emocjonalny występ, który poruszył jurorów

4 godziny temu

CGM
Harry Styles po raz pierwszy raz o śmierci Liama Payne’a

Harry Styles po raz pierwszy raz o śmierci Liama Payne’a

Ponad rok po tragicznej śmierci Liama, Harry zdecydował się publicznie zabrać głos w sprawie

7 godzin temu

CGM
Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Iga Lis ma szansę zdobyć nagrodę za film „Bałtyk”

7 godzin temu

CGM
Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zam ...

Wstrząsające wyznanie wokalistki

7 godzin temu