Brat Billie Eilish oświadczył się modelce z polskimi korzeniami

Producent muzyczny i modelka zaręczyli się 22 września

2025.09.25

Finneas O’Connell, brat jednej z najpopularniejszych piosenkarek świata – Billie Eilish, podzielił się radosną wiadomością ze swoimi fanami. Producent muzyczny i modelka Claudia Sulewski, mająca polskie korzenie, zaręczyli się 22 września.

Historia związku Finneasa i Claudii Sulewski

Para poznała się w 2018 roku na aplikacji randkowej, a już po pierwszym spotkaniu Finneas zainspirował się do napisania piosenki „Claudia”. Od tamtej pory ich relacja rozwijała się dynamicznie – w 2019 roku kupili wspólny dom i przygarnęli pitbulla o imieniu Peaches.

Zaręczyny Claudii Sulewski i Finneasa O’Connella

22 września 2025 roku Finneas O’Connell oświadczył się Claudii Sulewski, a modelka pochwaliła się na Instagramie pierścionkiem z dużym kamieniem. Para wciąż wzbudza zainteresowanie mediów i fanów, którzy śledzą ich życie prywatne i muzyczne sukcesy.

Kariera muzyczna Finneasa i Billie Eilish

Finneas O’Connell od lat współpracuje z siostrą, Billie Eilish, tworząc przeboje, które podbijają listy muzyczne na całym świecie. Producent realizuje również projekty solowe i współpracuje z innymi artystami, w tym z amerykańską wokalistką Ashe.

