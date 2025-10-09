Bracia Figo Fagot zapowiadają nowy album „Weneryczny Upominek”

Szukaj
Producentem albumu jest Sir Mich

2025.10.09

Bracia Figo Fagot szykują prezent dla fanów 0 nowy album zatytułowany „Weneryczny Upominek” pojawi się już 10 października 2025. To kolejny dowód na to, że disco polo może łączyć kicz, humor i przebojowość w niepowtarzalnym stylu zespołu.

Nietypowa produkcja Sir Micha

Za produkcję albumu odpowiada Sir Mich, znany z polskiej sceny rapowej. W tym projekcie pokazuje pełnię swojego poczucia humoru i dystansu do muzyki, tworząc nieoczywisty miks disco polo, elektroniki i absurdu. Efektem jest brzmienie przypominające imprezę w remizie, przeniesioną do klubu we wschodnim Berlinie.

Humor i przebojowość w stylu Braci Figo Fagot

Album „Weneryczny Upominek” to materiał w stu procentach autorski, balansujący między pastiszem a chwytliwymi refrenami. Jak mówią członkowie zespołu:

„To płyta, przy której trudno pozostać obojętnym – albo zatańczysz, albo się zaśmiejesz, a najczęściej zrobisz obie rzeczy naraz. Prowadząc żuka.”

To połączenie humoru, ironii i dyskotekowej energii idealnie wpisuje się w charakterystyczny styl Braci Figo Fagot.

Premiera i dostępność

Album „Weneryczny Upominek” zadebiutuje 10 października 2025. Fani mogą spodziewać się zarówno hitów do tańca, jak i utworów, które bawią absurdalnym poczuciem humoru.

