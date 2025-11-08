Bonus tłumaczy się z filmu nagranego na gorąco po śmierci Pono. „Miałem dobre intencje i nie chciałem nikogo urazić”

Śmierć Pono (Rafała Poniedzielskiego) poruszyła całą polską scenę hip-hopową. Wśród artystów, którzy żegnali legendarnego rapera, znalazł się również Bonus RPK. Niestety, jego sposób upamiętnienia przyjaciela spotkał się z falą krytyki.

Bonus opublikował w sieci film, nagrany podczas robienia tatuażu, w którym pojawił się bez koszulki i zapowiedział premierę wspólnego numeru z Pono. Choć raper chciał oddać hołd zmarłemu, część internautów uznała nagranie za nieodpowiednie i niewłaściwe wobec tak tragicznej sytuacji.

„Każdy reaguje inaczej” – Bonus RPK odpowiada na krytykę

Po licznych komentarzach raper postanowił wyjaśnić swoje intencje. Na Instagramie opublikował nagranie, w którym tłumaczył, że jego działania były szczere i spontaniczne:

„Informacja o odejściu Pono wstrząsnęła mną tak jak każdym, kto utożsamiał się z jego muzyką. Jeszcze kilka dni temu dzwoniliśmy do siebie i cieszyliśmy się pasją, a tu taka tragiczna wiadomość, którą ciężko mi dźwignąć. (…) Miałem dobre intencje i nie chciałem nikogo urazić, a na pewno nie chciałem okazać braku szacunku.”

Raper podkreślił, że w emocjach nagrał krótki film bez wcześniejszego planowania, a jego celem było jedynie oddanie czci zmarłemu koledze:

„Każdy na pewne informacje reaguje inaczej. Ja bez żadnej kalkulacji i scenografii nagrałem kilka słów, dodałem zdjęcie Rafała i udostępniłem jego numer.”

„Internet wystawił mnie na lincz” – Bonus RPK o hejcie

Bonus RPK przyznał, że fala negatywnych komentarzy, która spadła na niego po publikacji filmu, była dla niego bardzo bolesna.

„Umarł mi kolega, a takie obrzydliwe wytyki sprawiają, że czuję się jakbym dostał przekopę, sam nie wiem za co. Internet wystawił mnie na lincz. Te pseudoportale szczują na mnie i liczą na klikbajt. Przykro mi, że nawet w takich chwilach niektórzy szukają sensacji.”

Na koniec wpisu raper dodał słowa poświęcone Pono:

„R.I.P. PONO! Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. Pozdro ludzie!”

Bonus RPK wspomina Pono – „Był dla mnie kimś wyjątkowym”

W swoim poście Bonus przypomniał również, że jeszcze kilka dni przed tragedią rozmawiał z Pono o wspólnym projekcie muzycznym. Uważa się, że był jednym z ostatnich artystów, którzy mieli okazję z nim współpracować.

Emocje i refleksja po śmierci legendy

Reakcja Bonusa pokazuje, jak wielkie emocje towarzyszą środowisku hip-hopowemu po śmierci Pono. Każdy z artystów przeżywa stratę inaczej, a internetowa krytyka często potrafi zranić nawet w chwilach żałoby.