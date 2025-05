Bono zapowiada solową EP-kę

fot. Rich Fury

Po premierze na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes, „Bono: Stories Of Surrender” zmierza na Apple TV+. Wyreżyserowany przez Andrew Dominika pełnometrażowy film dokumentalny poświęcony wokaliście U2 będzie dostępny na platformie streamingowej od 30 maja.

Filmowi towarzyszy limitowane EP-ka, na której znalazły się trzy piosenki ze specjalnego, solowego koncertu Bono zainspirowanego bestsellerowymi wspomnieniami „Surrender: 40 Songs, One Story”. EP-ka pojawi się w serwisach streamingowych w dniu premiery filmu, natomiast 13 czerwca ukaże się jego winylowa edycja, którą można już zamówić w przedsprzedaży.

Kulisy niezwykłego życia Bono

„Bono: Stories of Surrender” to odważna i poetycka wizualna reinterpretacja monodramu „Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…”. Produkcja bazuje na docenionej książce wokalisty „Surrender: 40 Songs, One Story” oraz towarzyszącej trasie.

W „Bono: Stories of Surrender” muzyk odsłania kulisy niezwykłego życia. Bono mówi o rodzinie, przyjaciołach i wierze. Wszystkie te czynniki wystawiały go na próbę, ale dawały też siłę. Opowiada osobiste historie o swojej drodze jako syn, ojciec, mąż, aktywista i gwiazda rocka. Film zawiera niepublikowane wcześniej materiały z trasy oraz występy, podczas których Bono wykonuje wiele z kultowych utworów U2.

Producentami filmu są zdobywcy Oscara i nagrody Emmy z RadicalMedia: Jon Kamen i Dave Sirulnick oraz ekipa Plan B Entertainment: Brad Pitt, Dede Gardner i Jeremy Kleiner. Producentami wykonawczymi są Bono, Jennifer Pitcher i Kelly McNamara.