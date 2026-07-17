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Bonnie Tyler zostawiła niepublikowane piosenki. Producent ujawnił nowe informacje

Bonnie Tyler nagrywała do ostatnich miesięcy życia

2026.07.17

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Bonnie Tyler

Po śmierci Bonnie Tyler pojawiła się nadzieja, że fani usłyszą jeszcze nieznaną muzykę legendarnej wokalistki. Wieloletni producent artystki, David Mackay, ujawnił, że przed śmiercią gwiazda pracowała nad nowymi utworami i pozostawiła po sobie kilka nieopublikowanych nagrań.

Bonnie Tyler nagrywała do ostatnich miesięcy życia

W rozmowie z BBC Radio Surrey David Mackay zdradził, że Bonnie Tyler jeszcze kilka miesięcy przed śmiercią pracowała w studiu nagraniowym. Według producenta wokalistka zostawiła po sobie „siedem, osiem, a może nawet dziewięć” ukończonych lub niemal ukończonych utworów.

Na razie nie wiadomo, czy nagrania zostaną oficjalnie wydane, jednak słowa producenta dają fanom nadzieję na pośmiertny album lub premierę nieznanych wcześniej piosenek.

Wieloletnia współpraca Bonnie Tyler i Davida Mackaya

David Mackay współpracował z Bonnie Tyler od początku jej kariery. Był producentem debiutanckiego albumu „The World Starts Tonight” z 1977 roku, a także kolejnej płyty „Natural Force”, z której pochodzi jeden z największych przebojów artystki – „It’s a Heartache”.

Po latach duet ponownie połączył siły przy albumach „Between the Earth and the Stars” (2019) oraz „The Best Is Yet to Come” (2021), który pozostał ostatnim wydanym za życia studyjnym albumem wokalistki.

Producent wspomina Bonnie Tyler

W wywiadzie Mackay podkreślił, że Bonnie Tyler była autentyczna zarówno na scenie, jak i poza nią.

Jak wspominał, była osobą pełną ciepła, energii i życzliwości, a kontakt z nią sprawiał, że każdy czuł się jak w towarzystwie bliskiej przyjaciółki.

Bonnie Tyler pozostała aktywna do końca

Mimo problemów zdrowotnych Bonnie Tyler niemal do końca pozostawała aktywna zawodowo. Ostatni koncert zagrała w marcu w Londynie, a pod koniec 2025 roku wystąpiła także w Polsce, koncertując w Szczecinie, Gdańsku, Łodzi i Rzeszowie.

Artystka zmarła 8 lipca w wieku 75 lat po powikłaniach związanych z nagłą operacją jelita. Przez ponad pięć tygodni przebywała w śpiączce, a mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować jej życia.

Do tej pory rodzina nie poinformowała o szczegółach pogrzebu ani o ewentualnym wydaniu pozostawionych przez wokalistkę nagrań.

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