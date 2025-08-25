Błażej Król prezentuje nowy singiel „Chcesz to leć” i rusza z preorderem albumu „Popiół”

Nowy singiel podczas finału Męskiego Grania

Błażej Król zaprezentował najnowszy singiel „Chcesz to leć” w weekend finału Męskiego Grania, gdzie artysta wystąpił solowo, kończąc tegoroczny cykl koncertów Orkiestry. Utwór jednocześnie otwiera preorder nadchodzącego, najbardziej osobistego albumu w karierze muzyka – „Popiół”.

„Popiół” – najbardziej osobisty album w karierze Błażeja Króla

Artysta podkreśla, że nowy album jest głęboką autorefleksją nad jego życiem i doświadczeniami:

„Od lat umacniałem się, ale też świat klepał mnie po plecach z aprobatą, że moje enigmatyczne teksty są czymś wyśmienitym. Doszedłem jednak do momentu, w którym sam przestałem znajdować w nich coś dla siebie, a tym bardziej ‚o sobie’. Teraz postanowiłem napisać coś o Błażeju. Sam o sobie. 41-letni ja to pełen sprzeczności i niepokoju facet…”

Na płycie artysta powraca do gitarowych brzmień, które łączy z refleksyjnymi i ironicznymi tekstami. W „Chcesz to leć” te elementy tworzą chwytliwą kompozycję, w której każdy słuchacz odnajdzie kawałek siebie.

Premiera albumu i dostępność preorderu

Singiel ukazuje się równocześnie z uruchomieniem preorderu „Popiołu”, który będzie dostępny zarówno w wersji CD, jak i LP. Premiera całego albumu zaplanowana jest na 26 września 2025 roku.