Szukaj
CGM

Błażej Król prezentuje nowy singiel „Chcesz to leć” i rusza z preorderem albumu „Popiół”

„Popiół” – najbardziej osobisty album w karierze Błażeja Króla

2025.08.25

opublikował:

Błażej Król prezentuje nowy singiel „Chcesz to leć” i rusza z preorderem albumu „Popiół”

Nowy singiel podczas finału Męskiego Grania

Błażej Król zaprezentował najnowszy singiel „Chcesz to leć” w weekend finału Męskiego Grania, gdzie artysta wystąpił solowo, kończąc tegoroczny cykl koncertów Orkiestry. Utwór jednocześnie otwiera preorder nadchodzącego, najbardziej osobistego albumu w karierze muzyka – „Popiół”.

SPRAWDŹ TAKŻE: Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

„Popiół” – najbardziej osobisty album w karierze Błażeja Króla

Artysta podkreśla, że nowy album jest głęboką autorefleksją nad jego życiem i doświadczeniami:
„Od lat umacniałem się, ale też świat klepał mnie po plecach z aprobatą, że moje enigmatyczne teksty są czymś wyśmienitym. Doszedłem jednak do momentu, w którym sam przestałem znajdować w nich coś dla siebie, a tym bardziej ‚o sobie’. Teraz postanowiłem napisać coś o Błażeju. Sam o sobie. 41-letni ja to pełen sprzeczności i niepokoju facet…”

Na płycie artysta powraca do gitarowych brzmień, które łączy z refleksyjnymi i ironicznymi tekstami. W „Chcesz to leć” te elementy tworzą chwytliwą kompozycję, w której każdy słuchacz odnajdzie kawałek siebie.

Premiera albumu i dostępność preorderu

Singiel ukazuje się równocześnie z uruchomieniem preorderu „Popiołu”, który będzie dostępny zarówno w wersji CD, jak i LP. Premiera całego albumu zaplanowana jest na 26 września 2025 roku.

@cgm.pl Ten Typ Med zapowiada, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że jego fani i hejteray go poganiają #TenTypMes #Tede #beef #MesvsTede #cgm #cgmpl ♬ original sound – CGM.PL

 

Tagi


Popularne newsy

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają
NEWS

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów
NEWS

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO
NEWS

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?
NEWS

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles
NEWS

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach
NEWS

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”
NEWS

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”

Polecane

CGM
Rufuz otwiera nowy rozdział – singiel „PANAMA” już dostępny

Rufuz otwiera nowy rozdział – singiel „PANAMA” już dostępny

Utwór powstał podczas intensywnego muzycznego campu w Barcelonie

3 godziny temu

CGM
Fukaj prezentuje nowy singiel z Vito Bambino i ogłasza trasę „Znajdź Mnie W Tym Tour”

Fukaj prezentuje nowy singiel z Vito Bambino i ogłasza trasę „Znajdź M ...

„Zabiorę Cię Tam” – Fukaj i Vito Bambino o miłości

3 godziny temu

CGM
BBC wyjaśnia, dlaczego przemówienie Hoziera o Palestynie i wolności słowa nie zostało pokazane na antenie

BBC wyjaśnia, dlaczego przemówienie Hoziera o Palestynie i wolności sł ...

Dlaczego BBC nie pokazało koncertu?

3 godziny temu

CGM
Kendrick Lamar pojawił się na koncercie The Clipse

Kendrick Lamar pojawił się na koncercie The Clipse

Historyczny występ w Los Angeles

4 godziny temu

CGM
Chris Martin pomógł fanowi oświadczyć się na koncercie Coldplay. Najpierw jednak przeprowadził „kontrolę bezpieczeństwa”

Chris Martin pomógł fanowi oświadczyć się na koncercie Coldplay. Najpi ...

Niezwykły moment na Wembley Stadium

4 godziny temu

CGM
Viki Gabor odpowiada na krytykę po koncercie TVP: „Nie byłam, nie jestem i nie będę zupą pomidorową”

Viki Gabor odpowiada na krytykę po koncercie TVP: „Nie byłam, nie jest ...

Krytyka po występie w Tarnowie

4 godziny temu