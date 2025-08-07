fot. mat. pras.

BitterSweet Festival gra głośno, słucha uważnie i rozmawia o tym, co ważne. Muzyka to dopiero początek – drugim filarem festiwalu jest społeczno-edukacyjny projekt BitterSweet Talks: kampania „Uważaj na siebie”, program spotkań i rozmów oraz szereg działań dążących do zmiany kultury festiwalowej. W centrum: emocje, relacje, dobrostan psychiczny i bezpieczeństwo. To wspólna inicjatywa festiwalu BitterSweet oraz fundacji SEXEDPL i UNAWEZA (projekt MŁODE GŁOWY).

BitterSweet Festival to nowy punkt na festiwalowej mapie Polski – trzy dni (14-16.08) koncertów w Parku Cytadela w Poznaniu i ponad 60 artystów, w tym Post Malone, Nelly Furtado, Empire of the Sun, Peggy Gou, Taco Hemingway, Hurts, Melanie C czy Rag’n’Bone Man. Ale BitterSweet to coś więcej niż line-up – to również kampania społeczna i wydarzenia towarzyszące, które budują wspólnotę i zapraszają do uważności wobec siebie i innych.

„Uważaj na siebie, baw się świetnie i wracaj do domu bezpiecznie”

Projekt BitterSweet Talks to inicjatywa, która stawia w centrum zdrowie psychiczne, bezpieczeństwo i wzajemną uważność. Hasło kampanii – „Uważaj na siebie, baw się świetnie i wracaj do domu bezpiecznie” – rozszerza pojęcie bezpieczeństwa festiwalowego. Nie dotyczy ono wyłącznie kwestii technicznych, lecz także relacji międzyludzkich oraz dobrostanu psychicznego i fizycznego.

„Uważaj na siebie” to coś więcej niż fraza. To nie nakaz, to akt troski. To hasło, które mówimy, gdy komuś kibicujemy, martwimy się o niego, chcemy, żeby czuł się bezpiecznie. Kampanii towarzyszy spot video stworzony we współpracy z artystami i przedstawicielkami fundacji. To nie jednorazowy gest, lecz element procesu budowania nowej kultury uczestnictwa, opartej na empatii, otwartości i trosce.

– Dobrze pamiętam swój pierwszy duży koncert – Metallica w Chorzowie 1991 rok. To były wielkie emocje i poczucie totalnej wolności. Ale były też tłumy ludzi i chaos nie do opisania. Temat bezpieczeństwa oraz komfortu nie był wtedy poruszany więc cieszę się, że razem z projektem MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA i BitterSweet Festival możemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym otwarcie. Przygotowana wspólnie kampania społeczna to wiele działań – od szkoleń z Pierwszej Pomocy dla Zdrowia Psychicznego przeprowadzanych przez nasze ekspertki, przez Safe Spoty i panele edukacyjne. Wszystko po to, by bezpieczeństwo i wzajemna troska stały się fundamentem takich wydarzeń. Wierzę, że wraz z BitterSweet realnie zmienimy kulturę festiwali i koncertów muzycznych, promując uważność, życzliwość i poczucie wspólnoty – Martyna Wojciechowska, dziennikarka, podróżniczka, założycielka fundacji UNAWEZA i inicjatorka projektu MŁODE GŁOWY.

– W SEXEDPL każdego dnia rozmawiamy o zgodzie, o szacunku do własnych i cudzych granic, o bezpieczeństwie emocjonalnym, czyli o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Wierzę, że festiwale to idealna przestrzeń, by wprowadzać realną zmianę. Hasło „Uważaj na siebie, baw się świetnie i wracaj do domu bezpiecznie” jest dla mnie osobistą misją, a nie tylko pięknym sloganem. Jestem przekonana, że możemy stworzyć nową kulturę festiwalową, jeśli połączymy edukację, empatię i odwagę, by otwarcie mówić o trudnych rzeczach. Współpraca SEXEDPL z BitterSweet Festival jest dowodem na to, że można robić wydarzenia, którym zależy na ludziach równie mocno jak na dobrej zabawie. Bo chodzi o coś więcej niż tylko komfort chodzi o realne bezpieczeństwo, poczucie sprawczości i świadomość, że głos każdej osoby ma znaczenie – Anja Rubik, założycielka Fundacji SEXEDPL.

SEXEDPL i MŁODE GŁOWY – emocje, rozmowa, bezpieczeństwo

Projekt BitterSweet Talks od początku powstaje we współpracy z Fundacją SEXEDPL – jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji w Polsce zajmujących się edukacją seksualną i przeciwdziałaniem przemocy, oraz z Fundacją UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej i jej projektem MŁODE GŁOWY, który porusza tematy zdrowia psychicznego młodych osób. Ich obecność nadaje całości realny wymiar edukacyjny i wspierający.

To wieloetapowa współpraca: od wspólnej idei i pracą nad projektem, przez przeszkolenie zespołu BitterSweet, po obecność przedstawicieli fundacji na samym wydarzeniu. Wśród działań towarzyszących: partnerstwo przy sześciu odcinkach podcastu „Za moich czasów” (MŁODE GŁOWY), promocja aplikacji HomeGirl dla kobiet, która wspiera bezpieczne powroty do domu (współtworzona przez SEXEDPL), czy dostępność na festiwalu bezpłatnych nakładek na kubki – chroniących przed dosypaniem substancji – w strefach napojów.

Safe Spoty i Safe Crew – wsparcie dostępne na miejscu

Na terenie festiwalu znajdą się trzy Safe Spoty – bezpieczne przestrzenie stworzone z myślą o odpoczynku, rozmowie i emocjonalnym wsparciu. To miejsca, w których uczestnicy festiwalu będą mogli złapać oddech, zgłosić trudną sytuację lub po prostu porozmawiać. Każdy Safe Spot łączy funkcje relaksacyjne, edukacyjne i interwencyjne. W każdym punkcie będą obecni eksperci i ekspertki z doświadczonych instytucji: Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, MŁODYCH GŁÓW (projekt Fundacji UNAWEZA), Fundacji SEXEDPL oraz psycholodzy z poznańskiej Resetowni.

Na festiwalu spotkacie także Safe Crew – grupy wolontariuszy i wolontariuszek przeszkolonych z zakresu Pierwszej Pomocy dla Zdrowia Psychicznego. Podzieleni na zespoły z koordynatorami, będą obecni na terenie festiwalu, by nieść wsparcie w sytuacjach niepokoju lub kryzysu. Łatwo ich rozpoznać – będą widoczni, dostępni i gotowi do pomocy.

House Rules – nie nakazy, a wspólna umowa

Współodpowiedzialność, szacunek, troska – to fundamenty festiwalowego kodeksu dobrych praktyk, czyli House Rules. To 10 prostych zasad, które będą obowiązywać na terenie całego festiwalu, aby przyczyniać się do tworzenia atmosfery, w której każdy ma prawo czuć się bezpiecznie i być sobą. To nie „zakazy i nakazy” – to kodeks współodpowiedzialności, który buduje przestrzeń wolną od przemocy, dyskryminacji i wykluczenia. Zasady będą widoczne w festiwalowej przestrzeni. To m.in.:

• Szanuj granice – swoje i innych. Dotykaj tylko za zgodą. Słowo „nie” znaczy „nie”, a brak odpowiedzi to nie zgoda.

• Wspieraj, nie oceniaj. Jeśli widzisz kogoś, kto się źle czuje – czasem wystarczy jedno pytanie: „Hej, jak się masz?”

• Nie akceptujemy przemocy. Mowa nienawiści, agresja i molestowanie – nie ma na nie miejsca. Reagujemy natychmiast.

• Nie oceniaj, nie wykluczaj. Każdy ma prawo być tu sobą – niezależnie od wyglądu, orientacji, tożsamości czy ekspresji.

• Wyciszenie to nie słabość. Masz prawo się wycofać. Odwiedź strefę ciszy, kiedy tego potrzebujesz.

BitterSweet Talks – rozmowy, które zostają na dłużej

BitterSweet Festival to także przestrzeń do rozmowy – o tym, co naprawdę ważne, choć często niewypowiedziane. Od kwietnia odbyło się już 13 spotkań BitterSweet Talks – podczas NEXT FEST Showcase & Conference, przystanków Santander Letnie Brzmienia i wydarzeń zapowiadających festiwal.

Na samym BitterSweet Festival rozmowy przeniosą się na Eventim Stage, gdzie codziennie odbywać się będą dwa panele z udziałem artystów i artystek oraz ekpertów i ekspertek.

W czwartek „O tym, co zostaje po dźwięku” porozmawia dwoje wrażliwych artystów – Wiktor Dyduła i Wozz Lozowski – z ekspertem SEXEDPL Andrzejem Silczukiem. To będzie rozmowa o męskiej wrażliwości, o byciu sobą na scenie oraz o przestrzeni między ekspresją a intymnością. Drugie spotkanie tego dnia: „Zmiany w kulturze festiwalowej – nowa narracja i emocjonalny wymiar doświadczenia” to rozmowa o tym, dlaczego wspólne przeżywanie muzyki działa kojąco, o tym, jak wygląda organizacja festiwalu od środka i ile decyzji opiera się na emocjach, trosce, uważności. Porozmawiają: psycholożka i ekspertka MŁODYCH GŁÓW Justyna Żukowska-Gołębiewska, autorka koncepcji BitterSweet Sara Kordek, Martyna Olszak z agencji Easy Tiger wspierającej komunikację festiwalu oraz Damian Ziółkowski z agencji we3studio, współtwórca inicjatywy „Niedzielni”.

W piątek dyskusje będą toczyć się wokół równowagi. Najpierw rozmowa „Szukanie równowagi w świecie, który nie zwalnia” między wokalistką Julią Wieniawą, aktorką Aleksandrą Domańską i psycholożką, ekspertką projektu MŁODE GŁOWY, Joanną Flis – o emocjach, których nie trzeba tłumić i o tym, że równowaga to nie stan, tylko proces. Następnie spotkanie „Zrób to po swojemu” – ze zwycięzcami „Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska” Zippy Ogarem & po prostu Kajtkiem & Boronem. Będzie to rozmowa o twórczości, odwadze, muzyce i życiu – bez filtrów, bez schematów, po swojemu – a poprowadzi ją dziennikarka i artystka Dominika Płonka.

Sobotnich panelistów i panelistki łączy przede wszystkim to, że wszyscy działają na swoich zasadach. Pierwsza rozmowa – „Dyscyplina, ciężka praca i codzienność na własnych zasadach” – to spotkanie skrzypaczki, aktorki i psycholożki. Agata Szymczewska, Masza Wągrocka, Joanna Szulc, każda z nich idzie swoją drogą, ale łączy je siła, która nie bierze się z presji, tylko z decyzji. Rozmowę poprowadzi redaktorka kulturalna Maja Chitro. Na zakończenie spotkanie 1:1 – Martyna Wojciechowska i Bedoes 2115 w rozmowie o wpływie, którego nie mierzy się lajkami oraz o tym, że nie zawsze trzeba być silnym.

BitterSweet Festival 2025 odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia w Parku Cytadela. Pełen program i bilety dostępne są na stronie: www.bittersweetfestival.pl oraz w aplikacji.