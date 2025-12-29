CGM

Beyoncé została miliarderką. Królowa popu dołącza do elitarnego grona

Tylko pięć osób ze świata muzyki należy do grona miliarderów

2025.12.29

opublikował:

Beyoncé została miliarderką. Królowa popu dołącza do elitarnego grona

fot. mat. pras.

Beyoncé oficjalnie osiągnęła status miliarderki i dołączyła do wyjątkowego grona najbogatszych muzyków na świecie. Według najnowszych danych magazynu Forbes artystka jest dopiero piątą osobą w historii muzyki, której majątek przekroczył miliard dolarów.

Elitarne grono muzycznych miliarderów

Status miliardera w branży muzycznej to ogromna rzadkość. Beyoncé dołączyła do ścisłej czołówki, w której znajdują się już Taylor Swift, Bruce Springsteen, Rihanna oraz jej mąż – Jay-Z. To potwierdzenie, że jej pozycja wykracza daleko poza scenę muzyczną.

Trasy koncertowe warte setki milionów

Ogromny wpływ na finansowy sukces Beyoncé miały jej światowe trasy koncertowe. „Renaissance World Tour” przyniosła niemal 600 milionów dolarów przychodu w 2023 roku. Z kolei kolejna trasa, promująca album „Cowboy Carter”, wygenerowała ponad 400 milionów dolarów ze sprzedaży biletów oraz dodatkowe 50 milionów dolarów z merchandisingu.

Country jako nowy rozdział kariery

Rok 2024 okazał się przełomowy – Beyoncé z powodzeniem wkroczyła na rynek muzyki country. Ta artystyczna metamorfoza nie tylko poszerzyła jej grono odbiorców, ale także znacząco zwiększyła przychody. Szacuje się, że w samym 2025 roku artystka zarobiła około 148 milionów dolarów przed opodatkowaniem, co dało jej trzecie miejsce w rankingu najlepiej zarabiających muzyków na świecie.

Koncerty, reklamy i NFL

Na majątek Beyoncé złożyły się również inne projekty. Jej występ podczas świątecznego show NFL przyniósł około 50 milionów dolarów (wliczając koszty produkcji). Dodatkowo lukratywna współpraca reklamowa z marką Levi’s zapewniła jej kolejne 10 milionów dolarów.

Parkwood Entertainment – klucz do sukcesu

Jednym z najważniejszych elementów finansowego imperium Beyoncé jest pełna kontrola nad własną karierą. Za pośrednictwem firmy Parkwood Entertainment artystka zarządza swoją muzyką, trasami koncertowymi, filmami dokumentalnymi i produkcjami wizualnymi. Samodzielne finansowanie projektów pozwala jej zachować największą część zysków.

Tagi


Popularne newsy

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii
NEWS

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii

VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”
NEWS

VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy
NEWS

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co naprawdę się wydarzyło
NEWS

Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co naprawdę się wydarzyło

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie
NEWS

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie

Do sieci trafiło nowe nagranie ze ślubu Viki Gabor. Chwilę później zostało usunięte po fali hejtu
NEWS

Do sieci trafiło nowe nagranie ze ślubu Viki Gabor. Chwilę później zostało usunięte po fali hejtu

Harry Styles zaskoczył fanów. Opublikował balladę fortepianową z finału trasy
NEWS

Harry Styles zaskoczył fanów. Opublikował balladę fortepianową z finału trasy

Polecane

FOTO
Fokus i Rahim domykają 25 lat historii i otwierają nowy rozdział. Katowice dostały pełen przekrój

Fokus i Rahim domykają 25 lat historii i otwierają nowy rozdział. Kato ...

Jubileuszowy koncert „Od Zet do A. 25 lat” zamknął wspólną historię artystów

8 godzin temu

CGM
Britney Spears krytykuje rodzinę za spędzenie Świąt bez niej

Britney Spears krytykuje rodzinę za spędzenie Świąt bez niej

Rodzinne zdjęcie, które wywołało komentarz Spears

10 godzin temu

CGM
Dominika Chorosińska z PiSu krytykuje Michała Szpaka za występ w kościele

Dominika Chorosińska z PiSu krytykuje Michała Szpaka za występ w kości ...

"Kościół nie jest estradą, a wiara nie jest rekwizytem"

11 godzin temu

CGM
Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Raper przyznał, że nadal nie wybrał swojego „trio”

12 godzin temu

CGM
Mariah Carey otrzymała 92 tysiące dolarów po oddaleniu pozwu dotyczącego jej świątecznego hitu

Mariah Carey otrzymała 92 tysiące dolarów po oddaleniu pozwu dotyczące ...

Piosenkarz country złożył pozew przeciwko Carey

12 godzin temu

CGM
Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

„Chcę wszystko zbudować własnymi siłami”

12 godzin temu