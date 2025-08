Bedoes wciela się w Eripe i dzieli się reakcją na swój własny diss

fot. kadr z wideo

W nocy w internecie pojawiło się „Hit 'Em Up”, wymierzony w Eripe diss Bedoesa. Raper odnosi się w nim do piątkowego „Rapuj k***o” RIPA, do spięcia pod hotelem w Kołobrzegu i do tego, że reprezentant Patokalipsy od niemal dekady korzystał z każdej okazji by zaczepiać Borysa.

Bedoes odgrywa rolę Eripe

Bedoes pompuje popularność swojego kawałka, publikując nietypowe reaction wideo. Raper wciela się w nagraniu w rolę Eripe, a jego koledzy z 2115 – w pozostałych członków Patokalipsy. – Sprawdzimy, co ta gruba beka na mnie nagrała – mówi udający Eripe Bedoes. Dalej widzimy jak artysta próbuje przekonać resztę Patokalipsy, że diss Borysa to ściema, ale koledzy mają wątpliwości, a potem wychodzą, zostawiając Eripe samego z problemem.

Czy tak wyglądał odsłuch dissu w gronie Patokalipsy? Pewnie nigdy się tego nie dowiemy, ale niewykluczone, że poza odpowiedzią Eripe (a ta będzie, jesteśmy tego pewni), możemy spodziewać się także jakichś reakcji pozostałych członków krakowskiej ekipy.

